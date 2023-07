Morto il “vescovo rosso”, se ne va a 99 anni monsignor Bettazzi figura di riferimento di una Chiesa «povera per i poveri»

Era conosciuto come il “vescovo rosso” per le sue forti prese di posizione a difesa dei lavoratori sfruttati, dei poveri e del proletariato in generale, terminologia questa forse un po' desueta ma che monsignor Luigi Bettazzi ogni tanto ancora tirava fuori. E' morto stanotte all'età di 99 anni, l'ultimo vescovo italiano - amato ed autorevole - che prese parte ai lavori del Concilio Vaticano II e che negli anni Settanta fu protagonista di un inedito coraggioso carteggio con l'allora segretario del Pci, Berlinguer per far decollare un dialogo che potesse oltrepassare ogni confine politico e ideologico, pur di realizzare le tanto auspicate riforme nel solco della Dottrina Sociale della Chiesa. Papa Francesco lo conosceva e lo apprezzava.

Bettazzi era nato a Treviso il 26 novembre 1923 anche se era cresciuto a Bologna.

Si era laureato in teologia alla Gregoriana e poi in filosofia all’Università degli Studi Alma Mater di Bologna dove ha insegnato per anni al Pontificio Seminario Regionale impegnato parallelamente nei movimenti giovanili e nella Fuci. Nel 1963 papa Paolo VI lo nominò vescovo. Partecipò a tre sessioni del Concilio Vaticano II.

Nel 1968 fu nominato presidente nazionale di Pax Christi, movimento cattolico internazionale per la pace e nel 1978 ne diventò presidente internazionale, fino al 1985. Si schierò contro la guerra in Vietnam e chiedeva il disarmo totale in piena guerra fredda. Bettazzi aderì al cosiddetto Patto delle catacombe, un accordo prospettico siglato tra diversi vescovi e cardinali nell'immediato periodo post conciliare per portare avanti una linea improntata alla realizzazione della radicalità evangelica. In una intervista all'Avvenire di qualche tempo fa, Bettazzi descrisse quel passaggio in questo modo: «Visto che il Papa esitava a trattare della Chiesa dei poveri, il Movimento interessato, che in Roma aveva sede al Collegio belga, verso la fine del Concilio (il 16 novembre 1965) promosse un libero incontro di Vescovi alle Catacombe di Domitilla. Vi si trovò una quarantina di vescovi venuti occasionalmente a conoscenza dell’iniziativa. Il vescovo belga, monsignor Himmer di Tournai presiedette l’Eucaristia e presentò alla fine un documento secondo cui ogni singolo vescovo si impegnava esemplarmente ad una vita più povera (nell’abitazione e nei mezzi di trasporto, ad una pastorale più vicina ai lavoratori manuali ed ai settori più emarginati, e a far gestire le finanze sue e diocesane da laici affidabili. Quarantadue firmammo (casualmente ero l’unico italiano) e ci impegnammo a far firmare da vescovi amici, così che al Papa furono portate oltre 500 firme. Non ci ritrovammo più se non con gli amici di prima (ero nel gruppo di una ventina di vescovi, da ogni parte del mondo, ispirati da fratel Charles De Foucauld, oggi santo)».

Così il 16 novembre 1965, pochi giorni prima della chiusura del Concilio Vaticano II, una quarantina di padri conciliari nelle catacombe di Domitilla, a Roma, firmarono un Patto che si ispirava alla Teologia della Liberazione. I firmatari – molti brasiliani e latinoamericani – si impegnavano a vivere in povertà, a rinunciare a tutti i simboli o ai privilegi del potere e a mettere i poveri al centro del loro ministero pastorale. Il testo ebbe una forte influenza sulla Teologia della Liberazione, che sarebbe sorta negli anni seguenti. Due dei firmatari e propositori del Patto furono monsignor Hélder Pessoa Câmara e monsignor José Maria Pires.