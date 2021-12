Monsignor Aldo Giordano morto di Covid, il nunzio apostolico Ue era ricoverato in terapia intensiva

Monsignor Aldo Giordano, 67enne di origini cuneesi, dallo scorso maggio nunzio apostolico della Santa Sede presso l'Unione Europea a Bruxelles, è morto oggi di Covid. Come rivela la Diocesi di Cuneo, Giordano aveva contratto il virus circa un mese fa ed era stato ricoverato in terapia intensiva nella clinica universitaria di Lowen, in Belgio. Poi le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto IL CASO Il Papa accetta le dimissioni dell'arcivescovo di Parigi: la... SANTA SEDE Vaticano, ex cardinale Theodore McCarrick incriminato per... ROMA Papa Francesco: «Addolorato per 130 migranti morti nel...

Monsignor Giordano, ordinato sacerdote nel 1979, aveva ottenuto il Baccellierato presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano e la Licenza in Filosofia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Per la ricerca di dottorato si era dedicato al pensiero di Nietzsche. È stato anche segretario generale del Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa (CCEE) e, nel 2008, era stato nominato osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa di Strasburgo. Il 26 ottobre 2013 era stato nominato nunzio apostolico in Venezuela, nella sede di Caracas, e ordinato vescovo nel dicembre dello stesso anno. Nel settembre 2013 ha pubblicato il libro 'Un'altra Europa è possibile, Ideali cristiani e prospettive per il vecchio Continentè.