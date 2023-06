Papa Francesco preoccupato per le spese di armi, poi prega per l'Ucraina

Avvolto da un'afa insopportabile già alle dieci del mattino, Papa Francesco in piazza San Pietro tuona ancora una volta contro il riarmo. Parlava in generale e non si rifiva solo alla guerra tra Ucraina e Russia, piuttosto al fatto che nel mondo il ricorso ai materiali bellici per equipaggiare al meglio i propri eserciti hanno da tempo fatto schizzare alle stelle il mercato delle armi. «Si spendono soldi per fabbricare armi e non per i pasti». Nell'ultima udienza generale in piazza San Pietro prima della pausa estiva Bergoglio, davanti ai fedeli e pellegrini, lascia così intravedere tutto il suo timore per i rischi, più volte denunciati, «di una terza guerra mondiale fatta a pezzetti».

Francesco appare in forma e, come di consuetudine, saluta i fedeli in piazza dalla papamobile dove hanno trovato posto anche diversi bambini. La prossima udienza generale si terrà mercoledì 9 agosto mentre il 2 agosto sarà in viaggio verso Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù.

In questi giorni ha inviato a Mosca il suo emissario, il cardinale Matteo Zuppi, per incontrare il patriarca ortodosso Kirill e un esponente del Cremlino anche se attraverso la agenzia russa Ria Novosti è arrivata la doccia gelata da parte della nomenklatura russa: il ministero degli Esteri russo non ha in programma incontri con il cardinale Matteo Zuppi durante la sua visita a Mosca.

Tuttavia viene precisato che il programma moscovita del cardinale, che deve durare fino a domani, non è stato reso noto. Nessuno parla di colloqui con Putin e tutto sembra avvolto dal mistero più fitto. Durante la precedente missione in Ucraina per conto del Papa, Zuppi aveva avuto colloqui con Zelensky e con ministri e funzionari, ai massimi livelli. Non solo. Zelensky lo aveva incontrato nonostante l'emergenza in corso dovuta alla diga Karkhovka bombardata dai russi che in quel preciso momento sommergeva una intera regione causando danni inimmaginabili.

Dalla piazza vaticana il Papa è tornato a ricordare quanto si soffre in Ucraina a causa delle bombe. «Domani celebreremo la solennità dei Santi Pietro e Paolo: l'esempio e la protezione di questi due Apostoli sostengano ciascuno di noi nella sequela di Cristo. Alla loro intercessione affidiamo la cara popolazione Ucraina, perché possa presto ritrovare la pace. Si soffre tanto in Ucraina, non dimenticate questo».

La missione umanitaria di Zuppi in Russia, sebbene attraversata da un pessimismo palese (ieri dall'ufficio presidenziale di Zelensky è filtrata una frase emblematica: “non ci fidiamo dei russi”) resta una fiammella di speranza per riuscire a portare a casa i bambini ucraini deportati e per avviare i meccanismi di scambio dei prigionieri.

Anche la politica italiana osserva con interesse il tentativo Vaticano. «Ringrazio la Santa Sede perché tiene viva la fiammella della speranza di pace» ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. «Il ruolo che ha avuto il Santo Padre in questi mesi è insostituibile. Spero si torni a parlare il prima possibile. A questa missione di pace auguro le migliori fortune, perché magari laddove non arrivano gli uomini di Stato arrivano gli uomini di fede». Il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani sta seguendo «con grande attenzione tutte le iniziative di pace. Quella della Santa Sede è particolarmente autorevole, l'inviato di Papa Francesco è già stato a Kiev, ora a Mosca. Speriamo che alla fine prevalga il buon senso. Noi riteniamo che le porte della diplomazia debbano sempre essere lasciate aperte. Tutte queste iniziative vanno nella giusta direzione però l'obiettivo è quello di una pace giusta che significa un'Ucraina libera dagli invasori».

