Cinque chef stellati prepareranno il pranzo per i poveri della Caritas di Roma

Città del Vaticano - Cinque chef stellati cucineranno per i barboni ospitati dalla Caritas. Stefano Marzetti, Giuseppe Di Iorio, Oliver Glowig, Gianfranco Pascucci, Sandro e Maurizio Serva, tutti famosi e ricercati cuochi, saranno per una volta insieme, dietro i fornelli, per un grande evento di solidarietà. Lunedì prossimo, alle ore 12, serviranno il "pranzo stellato" per gli ospiti della Cittadella della Carità sulla via Casilina vecchia, dove ha sede la mensa e il centro accoglienza. Il pranzo sarà preceduto dal saluto del direttore della Caritas di Roma, don Benoni Ambarus, e dalle testimonianze di operatori e ospiti della struttura di accoglienza.

