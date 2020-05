Messe dal 18 maggio, ecco le regole: Comunione, ingressi, mascherine, gel

Distanze di sicurezza,obbligatorie, ingressi separati, ecco come si andrà adal 18 maggio secondo l'accordo tra governo eLEGGI ANCHE. La distanza tra i fedeli a messa dovrà essere di almeno un metro laterale e frontale.all'ingresso. Ciascuna chiesa attiverà una rete di volontari "conta-persone", protetti da mascherine e guanti, che dovranno controllare gli ingressi e far accedere un numero di persone tale che garantisca le distanze anticontagio.differenziate. Si dovrà distinguere unaper l'accesso e una porta per l'uscita dalla chiesa. E' richiesto al pubblico di mantenere una distanza nelle file di almeno un metro e mezzo l'uno dall'altro.Si potrà entrare in chiesa solo con le mascherine.. I parroci dovranno ricordare ai fedeli che non si può accedere alle messe con sintomi influenzali o con una temperatura superiore a 37 gradi e mezzo. Come anche non è ammesso l'accesso in chiesa a chi ha avito contatti nei giorni precedenti con malati di Covid.. Ci dovranno essere posti riservati ai disabili per favorire la loro partecipazione.. Nell'accordo è richiesta la presenza di dispositivi di somministrazione di gel disinfettante in chiesa.. Niente segno della, mentre per laè chiesto al sacerdote di igienizzarsi prima le mani e di indossare la mascherina. Norme specifiche sono previste anche per lenelle quali va sempre garantita la distanza tra fedele e sacerdote e per la raccolta delle(non si potrà passare tra i banchi con il cestino).. Le norme valgono per le messe in generale ma anche per funerali, matrimoni e battesimi. Si chiede infine di favorire le celebrazioni all'aperto e comunque di ricordare ai fedeli che c'è «la dispensa dal precetto festivo per motivi di età e di salute».