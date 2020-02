Coronavirus, in Lombardia la messa è in streaming: da Youtube a TeleLomellina

Tutti i vescovi lombardi, mascherina alla mano e precauzioni sanitarie regionali, invitano i fedeli a seguire la messa di domenica attraverso la tv, i canali Youtube, i mezzi di comunicazione. L'importante è di non creare contatti. La conferenza episcopale lombarda ha pertanto elencato - città per città - quali sono le disposizioni per domenica.

MILANO

Messa nella Cripta del Duomo di Milano – trasmissione in diretta su TgrLombardia – Rai 3 Info su: www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-messa-dellarcivescovo-in-diretta-su-rai3-309077.html



BERGAMO

Domenica 1 marzo ore 10.30 – messa del vescovo,Francesco Beschi, nella Cattedrale – trasmissione su Bergamo TV (Canale 17 del Digitale Terrestre).



BRESCIA

Messa ddel Vescovo, Pierantonio Tremolada – trasmissione su Teletutto (Canale 12 del Digitale Terrestre), Super TV (Canale 92 del Digitale Terrestre) e in diretta radiofonica su Radio Voce (Canale 720 del Digitale Terrestre e streaming).

Info su: www.bsnews.it/2020/02/25/coronavirus-messe-eventi-diocesani-sospesi-messaggio-del-vescovo



COMO

Messa dalla Cattedrale, celebra il vescovo, Oscar Cantoni – trasmissione su EspansioneTv (Canale 19 del Digitale Terrestre) e sui canali social diocesani

Info su: www.diocesidicomo.it/in-preghiera-con-il-vescovo-oscar-le-s-messe-delle-ceneri-e-della-i-domenica-di-quaresima-si-potranno-seguire-via-web-e-tv



CREMONA

Messa in diretta dalla Cattedrale – trasmissione su Cremona 1 (Canale 80 del Digitale Terrestre), diretta streaming sul portale diocesanowww.diocesidicremona.it e sui canali social della Diocesi (Facebook e YouTube).



CREMA

Messa dall’Ospedale Maggiore di Crema trasmissione su Radio Antenna 5 (FM 87.800) e in streaming audio e video su www.radioantenna5.it.



MANTOVA

Sabato 29 febbraio ore 18 – Messa dal Duomo diretta streaming su YouTube sul canale “Diocesi di Mantova” .

Info su: www.diocesidimantova.it/partecipa/appuntamenti/dettaglio/s-messa-nella-i-domenica-di-quaresima



LODI

trasmissione in streaming sul sito della diocesi www.diocesi.lodi.it.



PAVIA

Messa dalla cripta della Cattedrale, celebra il Vescovo S. E. Mons. Corrado Sanguineti con il capitolo – trasmissione su telePavia.



VIGEVANO

Messa nella cappella del Seminario trasmissione in diretta su pagina Facebook del settimanale diocesano “l’Araldo Lomellino”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA