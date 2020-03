Coronavirus, la messa del Papa ogni mattina in diretta alle ore 7 su Raiuno

Città del Vaticano - Visto che le chiese in tutta Italia sono chiuse per via del coronavirus, Rai Uno - per decisione di Stefano Coletta - ospiterà a partire da domani mattina, sulla rete ammiraglia, la messa quotidiana di Papa Francesco. Appuntamento alle ore 7 quando Bergoglio da Santa Marta celebrerà il rito senza fedeli, solo con i tre segretari e le due suore che lo accudiscono.

La messa finora è stata trasmessa in streaming attraverso il sito del Vaticano. E' la prima volta che una decisione del genere viene presa da Viale Mazzini, anche se sono sempre state garantite al Papa le celebrazioni più importanti, le dirette per le messe celebrate all'estero durante i viaggi apostolici. A spingere Coletta in questa direzione sono state le richieste arrivate da molti fedeli.

