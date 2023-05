Il Vaticano vieta la messa in latino, tradizionalisti sul piede di guerra (e contro gli incontri Lgbtq): la lettera che fa discutere

Città del Vaticano - Due pesi e due misure: perchè le porte delle chiese italiane nel mese di maggio si sono spalancate alle associazioni gay e si sono chiuse ai tradizionalisti che vorrebbero la messa in latino? La domanda sta facendo discutere. A solleverla è la minoranza della comunità di fedeli tradizionalisti che vorrebbe continuare a seguire la messa in latino (con il sacerdote rivolto all'altare) ma ormai è stata messa al bando da Papa Francesco con un recente motu proprio. In questi giorni i tradizionalisti si stanno attivando su tutto il territorio nazionale per fare emergere una anomala disparità di trattamento. Mentre le diocesi italiane hanno dato il via libera a momenti di preghiera comuni per fare conoscere la cultura Lgbt e promuovere incontri capaci di rafforzare la pastorale verso le persone omosessuali, hanno di fatto chiuso le porte a chi fino a poco tempo fa aveva ancora la possibilità di frequentare i riti secondo il messale del 1960. Riti ormai esiliati persino a San Pietro, fatto rarissime eccezioni e previa decisione del vescovo locale che visto l'orientamento dall'alto preferisce uniformarsi.

La guerra della messa in latino: vescovo Usa trova il modo di aggirare la legge del Papa e altri lo imitano

In questi giorni sta girando sul web e via whatsapp una lunga lettera.

Il testo sta rimbalzando velocemente e sta attivando di conseguenza una micidiale catena di Sant'Antonio. Si tratta di una circostanziata denuncia in cui affiora l'evidente trattamento inspiegabile con accluso l'elenco dettagliato delle numerose diocesi italiane che hanno programmato iniziative pastorali per aprire le parrocchie ai gay. Si tratta di veglie per il superamento dell'omotransobia sotto l'ombrello della frase evangelica: "chi accoglie voi accoglie me".

Papa Francesco difende le sue scelte dopo il giro di vite contro i tradizionalisti, «il Vangelo non è di destra o di sinistra, basta polarizzazioni»

Genova, Lecce, Firenze, Parma, Agrigento Roma, Lucca, Mestre Bergamo: la lista redatta da http://blog.messainlatino.it è davvero lunghissima e termina con una strana postilla in cui si dice che nell’approssimarsi della scelta dell’otto per mille, sarà inevitabile riflettere sulla sua destinazione anche alla luce di questi comportamenti. Interpellati dal Messaggero gli estensori di questa lista spiegano che non si tratta di una minaccia sull'8 per mille, piuttosto un invito ai vescovi a fare attenzione, a ragionare sullo stato in cui versa la Chiesa italiana con chiese vuote, seminari vuoti, diminuzione drastica delle offerte. Un quadro talmente grave da imporre a tutti una riflessione. Da qui la domanda che si fanno i tradizionalisti se sia mai possibile che proprio nel mese di maggio dedicato alla madonna vi siano vescovi che si preoccupano di più di appoggiare organizzazioni pro-gay e mettere al bando i fedeli che vogliono la messa in latino?

Papa Francesco, marcia di protesta delle mamme dei preti tradizionalisti per chiedere la messa in latino