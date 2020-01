La modernità di Chiara Lubich, artefice di un impero di dialogo nella Chiesa, raccontata in un docu-film

Il dialogo ecumenico e inter-religioso, la costruzione di una politica al servizio del bene comune, l’economia di comunione, basata sulla ripartizione dei beni, non sul profitto. A cento anni dalla nascita di Chiara Lubich, fondatrice del movimento dei Focolari, una delle figure femminili più interessanti e moderne della Chiesa del XX secolo, viene ricordata in un docu film intitolato ‘Essere fuoco’ che andrà in onda mercoledì 22 gennaio su Tv2000.

Ma a ricordare la Lubich sarà anche il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, che il 25 gennaio a Trento, visiterà il Centro Mariapoli di Cadine. L'incontro sarà trasmesso in streaming sui siti www.focolare.org e www.centenariolubichtrento.it.

Il flmato realizzato da Monica Mondo che andrà in onda su Tv2000 si concentra sulla personalità sfaccettata di Chiara protagonista di fede e di impegno civile, partendo dalle prime tappe quando giovane donna, tenace, illuminata, che sceglie il cammino religioso. Prima del Concilio aveva profeticamente intuito l’importanza dell’incontro tra diverse fedi, della presenza dei laici nella Chiesa, della portata sociale della presenza cristiana.

Una personalità di rilievo non solo per l’Italia: stimata da tutti i pontefici, benchè osteggiata dalle gerarchie. Forse perchè era una donna e così finì persino sotto osservazione del sant’Uffizio. La sua visione del mondo fu apprezzata dai capi carismatici buddisti, musulmani, induisti, fino a diventare credibile interlocutrice dei gradi organismi internazionali.

Chiara che di focolare in focolare, di comunità in comunità, di cittadella in cittadella tesseva incontri e pezzi di umanità nuova. Il documentario, il cui titolo richiama il fervore e il calore del Focolare, racconta Chiara nei suoi tratti più originali. Ha fondato istituti, case, università ma soprattutto ha lasciato sul terreno un cammino modernissimo per la Chiesa del XXI secolo.



Ultimo aggiornamento: 16:50

