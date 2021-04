23 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Città del Vaticano - Dopo le acquasantiere digitali, le mascherine anti Covid per gli ecclesiastici, con i colori dei paramenti sacri da abbinare ad determinato momento liturgico, arrivano ora in vendita - sui siti specializzati in materiale sacro - anche le mascherine per la prima comunione. Il mese di maggio si avvicina e per molte parrocchie è tempo di preparare i bambini e le bambine a questo importante passaggio passaggio. Le mascherine che vengono vendute vanno coordinate con l’abito bianco, secondo la tradizione, sono ricamate con una spiga di grano in filamenti d'oro. I prezzo è piuttosto contenuto e per le tasche di tutti, sicuramente un bel ricordo per uno dei giorni più importanti per la vita di un bambino.

La pandemia ha sicuramente stravolto tanti momenti religiosi imponendo, oltre le mascherine ai fedeli, anche il distanziamento sociale, il divieto dello scambio del segno della pace, delle offerte nel cestino, dell'acqua benedetta e persino il divieto dell'uso dei libretti da messa. Di conseguenza, in questo anno, le aziende specializzate in materiale sacro si sono ingegnate a trovare soluzioni utili per agevolare la vita dei parroci. Sono così nate le acquasantiere finte, i totem per sanificare le mani e nello stesso tempo per fare le elemosine, le app dove poter seguire la messa e i canti sul proprio telefonino.