Papa Francesco: «È un dovere ricordare il sacrificio di tutte le vittime di mafia»

Falcone, Borsellino, i loro uomini di scorta, Piersanti Mattarella, il beato Rosario Livatino, don Pino Puglisi, Ninni Cassarà e tanti altri servitori dello Stato i cui nomi sono andati ad ingrossare la terribile lista delle vittime della mafia sono stati idealmente ricordati da Papa Francesco nel toccante messaggio inviato alla diocesi di Roma e letto dal vescovo ausiliare Baldassarre Reina in occasione della fiaccolata notturna organizzata a trent'anni esatti dagli attentati al Laterano e alla chiesa di San Giorgio al Velabro. «Oggi più che mai è dovere di ognuno fare memoria grata verso chi nel compimento del proprio dovere, talvolta mettendo a rischio la vita, si è speso per la tutela della collettività. Il sacrificio di chi ha creduto e difeso i valori fondanti di una democrazia, quelli della giustizia e della libertà, diviene un forte richiamo di coscienza affinché tutti si sentano corresponsabili nella costruzione di una nuova civiltà dell'amore».

Mafia, fiaccolata a Roma per ricordare gli attentati alla basilica del Laterano e al Velabro del 1993

Francesco che nella piana di Sibari, in Calabria, poco tempo dopo la sua elezione volle condannare con forza ogni fenomeno mafioso, ha ricordato nel messaggio (letto durante la fiaccolata da le parole profetiche pronunciate da San Giovanni Paolo II nella storica visita pastorale ad Agrigento, pochi mesi prima degli attentati a Roma: «Qui ci vuole una civiltà della vita».

Francesco chiede di continuare «a contrastare decisamente le numerose forme d'illegalità e di sopruso che purtroppo ancora attanagliano la società contemporanea. È in gioco il bene comune e in modo speciale il destino delle categorie più fragili, gli ultimi, coloro che patiscono ingiustizie d'ogni genere».

Poi rivolgendosi ai ragazzi, definiti «speranza di un futuro bello» chiede di avere il coraggio «di osare senza timore, in quanto le mafie - ricordiamolo - mettono radici quando la paura si impadronisce della mente e del cuore.Voi che, come sentinelle nella notte, parteciperete alla fiaccolata commemorativa di quei tragici eventi, siete chiamati ad essere un attivo sostegno al cambiamento di mentalità, uno spiraglio di luce in mezzo alle tenebre, una testimonianza di libertà, giustizia e rettitudine». L'appello il Papa lo ha poi esteso «a quanti esercitano responsabilità civili, nonché le numerose componenti ecclesiali della nostra Città si adoperino fattivamente per la promozione di una nuova umanità».

L'attentato al Laterano e al Velabro fu organizzato contro la Chiesa per l'anatema contro i mafiosi pronunciato da Papa Wojtyla nella Valle dei Tempi di Agrigento nel 1993. Nella notte del 28 luglio 1993 due bombe esplosero a distanza ravvicinata nelle due chiese romane causando 22 feriti e danni ingenti.

LA STORIA

Le vittime di Cosa Nostra accertate in Italia fino ai primi anni sessanta del '900, risultano essere oltre cinquecento. La mafia era già esistente nel 1838 in Sicilia, sulla base di una relazione del procuratore borbonico Pietro Calà Ulloa. Un altro procuratore generale però dieci anni prima, nel 1828, segnalo' sul proprio territorio la presenza di una associazione fuorilegge, di natura settaria, con le medesime caratteristiche definite dagli esperti protomafiose. Sebbene le vittime di Cosa Nostra cominciarono ad essere documentate solo a partire dal 1860, data dell'annessione della Sicilia al costituendo Regno d'Italia, il potenziale delittuoso raggiunto da questa organizzazione criminale divenne evidente a partire dall'attentato mafioso del 27 novembre 1859 costato la vita a Salvatore Maniscalco, comandante della gendarmeria borbonica.