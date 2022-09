Un docufilm ricorda ai giovani la forza di Madre Teresa di Calcutta, «l'amore non vive solo di parole, ma di fatti»

Città del Vaticano - Il 5 settembre 1997 madre Teresa di Calcutta terminava la sua vita terrena. A venticinque anni dalla scomparsa della suora dei poveri, la Civilta' Cattolica ha dedicato un bellissimo ritratto - 'L'amore non vive di parole '- alla suora dei poveri che è stata canonizzata da papa Francesco nel 2016. In particolare, la rivista dei Gesuiti ricorda un aneddoto legato a quando madre Teresa - era il 1979 - ritirò il Nobel per la pace. Tornando da Oslo, dopo aver ricevuto il premio, la Madre fece tappa a Roma, dove i giornalisti si accalcarono per intervistarla.

Tra le domande, ce ne fu una provocatoria: 'Madre, lei ha 70 anni! Quando lei morirà, il mondo sarà come prima. Che cosa è cambiato dopo tanta fatica? La religiosa avrebbe potuto reagire all'impertinente giornalista; invece, imperturbabile, gli fece un sorriso: «Vede, io non ho mai pensato di poter cambiare il mondo. Ho cercato soltanto di essere una goccia di acqua pulita nella quale potesse riflettersi l'amore di Dio. Le pare poco?». Nella sala si fece un gran silenzio, d'imbarazzo e di emozione. Madre Teresa riprese la parola e, rivolgendosi direttamente al giornalista, chiese: 'Cerchi di essere anche lei una goccia di acqua pulita e così saremo in due. E sposato?». «Sì, Madre». «Lo dica anche a sua moglie, così saremo in tre. Ha dei figli?». «Tre figli, Madre». 'Lo dica anche ai suoi figli e così saremo in sei…».

A venticinque anni dalla morte della suora dei poveri uscirà anche un docufilm che è stato presentato in anteprima in Vaticano, dal titolo 'Madre Teresa: non c'è amore più grande'. Prodotto dai Cavalieri di Colombo, attraverso materiali trovati negli archivi delle Missionarie della Carità, il film - che racconta la vita della religiosa e le storie di come il suo carisma continua ancora oggi dai più sperduti villaggi dell'Amazzonia al Bronx, dalle baraccopoli del Kenya a crackolandia, il quartiere di Rio - sarà distribuito in oltre 900 sale negli Stati Uniti e in Canada a partire dal 3 ottobre. «L'intento - ha spiegato nella conferenza stampa di presentazione il Cavaliere supremo dei Cavalieri di Colombo, Patrick Kelly - è stato soprattutto quello di raccontare Madre Teresa alla generazione che è troppo giovane per averne sentito parlare direttamente».