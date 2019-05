© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAVENNA È stata inaugurata oggi la mostra fotografica “Abbiamo creduto nell’amore” con gli scatti di Giampiero Corelli raccolti in un libro che si avvale dei testi della giornalista Giovanna Greco e di Giovanni Gardini, studioso e docente di iconologia e archeologia cristiana. Il libro è edito dalla casa editrice Longo di Ravenna è una mostra fotografica sui muri perimetrali del monastero è visibile a tutti coloro che passeranno per quelle vie con un piccolo documentario che racconta la vita delle sorelle all’interno del monastero che pulsa nel cuore di Ravenna da oltre 300 anni.“Rapporti semplici e spontanei. Adorare e contemplare Dio con una vita di preghiera di notte e di giorno, alimentata dalla liturgia, dall’ascolto della parola, dall’Eucarestia e dalla carità.La clausura è un mezzo per vivere la contemplazione, non è evasione, non è distacco da fratelli e sorelle.È amore, è richiamo all’interiorizzazione e al dialogo con Dio.“