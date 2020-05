Flashmob per le famiglie, domani tutti sui balconi per chiedere al governo più aiuti

Un esercito silenzioso ha tenuto in piedi l'Italia in questi mesi di lockdown: l'esercito è quello delle famiglie italiane che si sono caricate degli oneri maggiori, dei figli a carico, delle ansie, del lavoro a distanza per chi lo ha, dell'organizzazione della casa, del ruolo di genitori, figli, nonni. Per ringraziare la tenuta di milioni di famiglie, a volte in condizioni complicate, il Forum della Associazioni Familiari ha organizzato un flashmob nazionale per domenica 3 maggio, alle ore 18.

Tutti sul balcone ad applaudire le famiglie e a lanciare contemporaneamente un messaggio al governo sul fatto che servono incentivi e sostegni.

Dei 75 miliardi di aiuti previsti dai decreti del governo non un centesimo riguarda le famiglie italiane, ha fatto sapere Gigi De Palo, presidente del Forum. «Quello che stiamo assistendo è un autentico miracolo italiano, un miracolo dove milioni di persone hanno continuato a lavorare e a dare il gmelgio perche se non lo avesero fatto il Pil sarebe crollato e allo stesso tempo non hanno smesso di prendersi cura di chi avevano atto» dice Gigi De Paolo.

