Israele, il cardinale Zuppi: «Contro l'odio preghiere e digiuno in tutte le chiese italiane: serve pace, basta versare sangue innocente»

Giornata di digiuno e preghiera nelle chiese italiane e in quelle della Terra Santa per invocare la pace tra israeliani e palestinesi. Il senso di questa iniziativa la spiega il cardinale Matteo Zuppi in un editoriale sul quotidiano Avvenire pubblicato in prima pagina stamattina. «Fratelli e sorelle carissimi, con il cuore pieno di sgomento per gli orrori dell’odio, della violenza e della guerra che feriscono la Terra Santa, eleviamo la nostra supplica a Dio, Re della pace, affinché israeliani e palestinesi possano trovare la strada del dialogo».

«Sentiamo quasi fisicamente il bisogno di stringerci alle sorelle e ai fratelli della Terra Santa perché il Dio della pace ispiri il coraggio di scelte nuove, che sappiano trarre dal colpevole scempio una forza nuova di pace.

La preghiera è piangere con chi piange, asciugare con il Signore le lacrime di donne, uomini, anziani e bambini costretti a scappare, a vivere l'orrore dei bombardamenti e della violenza».

Zuppi pone sullo stesso piano chi soffre, sia da parte israeliana che da parte palestinese e ripete le parole del Papa di due giorni fa: «Per favore, non si versi altro sangue innocente, né in Terra Santa, né in Ucraina o in qualsiasi altro luogo! Basta! Le guerre sono sempre una sconfitta, sempre! ». Quanto alla preghiera «è la forza mite e santa da opporre alla forza diabolica dell’odio, del terrorismo e della guerra».

Ieri il Patriarca Pierbattista Pizzaballa in una conversazione via Zoom con alcuni giornalisti, organizzata dalla Università della Santa Croce, descriveva una regione ormai stravolta e in bilico. «Il volto del paese è cambiato in modo inaspettato, tragico, dopo la barbarie che abbiamo visto commessa da Hamas in Israele, qualcosa di ingiustificabile, incomprensibile orrendo. Ora siamo tutti preoccupati per quello che può accadere a Gaza dove ci sono due milioni di persone chiuse dentro. I cattolici a Gaza sono una minoranza piccola, circa mille persone che attualmente sono radunati nei complessi ecclesiastici, 400 sono nella chiesa latina e altrettanti nella chiesa greco ortodossa, e altri 300 nelle strutture dell'Ymca. Sono lì perchè non sanno dove andare e perchè muoversi è pericoloso. I cibi iniziano a scarseggiare, come i viveri, l'acqua. Noi cerchiamo di insistere perchè si arrivi a realizzare un corridoio, almeno per i generi di prima necessità. Siamo sgomenti, esterrefatti per la velocità dei cambiamenti in corso e per qu3esto profondo odio e rabbia».