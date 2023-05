«Islam, cristianesimo ed ebraismo aiutano a costruire una società plurale» messaggio del ministro Bernini alla Coreis

«Le religioni come promotrici di cambiamento sociale in una ottica di costruzione di una società plurale che fa della convivenza, del riconoscimento dell'altro e della dimensione della pace il suo obiettivo primario». La ministra dell'Università e della Ricerca Scientifica, Anna Maria Bernini ha incoraggiato il ruolo delle fedi monoteiste – cristianesimo, ebraismo e islam – per la ricerca di pace inviando un messaggio a un maxi convegno sul dialogo inter-religioso che si è svolto alla Sapienza promosso dall'ambasciata kazakha in Italia in collaborazione con La Sapienza e la Comunità religiosa islamica italiana (Coreis) che compie 30 anni dal titolo: «Riflessioni a un anno dalla dichiarazione del VII congresso dei leader delle religioni mondiali e tradizionali in Kazakhstan».

L'evento, spiegano gli organizzatori, ha inteso favorire l'incontro tra la comunità accademica, alcuni tra i principali leader religiosi e il mondo della diplomazia, soprattutto «in un momento in cui prevale la pluralità dei linguaggi e non la tendenza a riconoscerci con le nostre differenze», ha detto Umberto Gentiloni, docente di storia contemporanea a La Sapienza.

Questo «importante appuntamento dimostra la nostra fiducia nel dialogo e nell'incontro, da cui possono nascere sentieri di pace, sviluppo e integrazione», ha aggiunto.

Il Rabbino capo Riccardo Di Segni, alla tavola rotonda finale, ha messo in luce come «in passato alcuni rappresentanti religiosi abbiano promosso alcuni aspetti non benefici della loro comprensione e appartenenza confessionale». Tuttavia, ha aggiunto, «dobbiamo chiederci quale ricaduta concreta hanno queste dichiarazioni multireligiose»,«soprattutto quando assistiamo in Europa a nuove benedizioni per legittimare invasioni e soprusi». Il rettore del collegio di Propaganda Fide, padre Armando Nugnes ha insistito sul fatto che è importante investire in formazione interreligiosa e aiutare la comprensione e collaborazione tra credenti e cittadini di ogni fede e cultura, mentre l'Imam Yahya Pallavicini si sé soffermato sul bisogno di «qualificare le relazioni tra lo Stato e il pluralismo delle rappresentanze religiose per affrontare e costruire insieme una società consapevole dei valori universali della vita e del rapporto con Dio come conoscenza, amore e fratellanza».