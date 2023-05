Re Carlo, per la prima volta dai tempi della Riforma a Westminster ci sarà una delegazione del Papa

Città del Vaticano Sarà il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, che a nome di Papa Francesco guiderà la delegazione vaticana all'incoronazione di Carlo III e di Camilla. Si tratta della prima delegazione papale che sarà presente a una cerimonia di incoronazione della monarchia britannica da oltre cinque secoli, dalla Riforma ad oggi. Per l'occasione Parolin sarà accompagnato dal nunzio in Gran Bretagna, l'arcivescovo Miguel Maury Buendia. Entrambi siederanno all'interno dell'Abbazia di Westminster, ed è stato fatto notare che si tratta di una novità assoluta.

Quando fu incoronata la defunta regina Elisabetta II nel 1953 i rappresentanti del Papa di allora rimasero fuori dall'Abbazia di Westminster a causa delle regole che all'epoca vietavano espressamente ai cattolici di assistere a funzioni non cattoliche, pur assistendo alla processione di ingresso nella chiesa. L'allora arcivescovo di Westminster, il cardinale Bernard Griffin celebrò però una messa per la nuova regina nella Cattedrale di Westminster ma solo alla vigilia dell'incoronazione.

Sebbene ai cattolici non fosse consentito partecipare a funzioni religiose non cattoliche nelle chiese, furono fatte delle eccezioni affinché alcuni cattolici, come il Duca di Norfolk, potessero assistere all'incoronazione. Il divieto che era in vigore fu abolito solo successivamente dopo le riforme ecumeniche previste con il Concilio Vaticano II e Direttorio ecumenico della Santa Sede del 1993.

Alla incoronazione di Carlo e Camilla sarà poi il cardinale Vincent Nichols a svolgere un ruolo ufficiale, altra novità che emergerà alla solenne cerimonia dai tempi della Riforma. Nichols benedirà re Carlo III a Westminster. In pratica sarà il primo vescovo cattolico a partecipare attivamente all'incoronazione di un monarca da quando il vescovo Stephen Gardiner pose la corona sul capo della regina Maria nel 1553.

Tra gli altri prelati cattolici presenti all'incoronazione figurano l'arcivescovo Eamon Martin di Armagh, primate di tutta l'Irlanda, il vescovo Hugh Gilbert di Aberdeen, presidente della Conferenza episcopale scozzese, e l'arcivescovo Mark O'Toole di Cardiff.

Papa Francesco nelle settimane scorse ha annunciato di avere donato alla monarchia inglese due frammenti della Croce su cui fu crocifisso Gesù Cristo. I frammenti – che erano conservati in una sala dei Musei Vaticani - compariranno in una croce che aprirà il corteo della incoronazione.. Il dono suggella il grande cammino ecumenico compiuto in questi decenni.

I due piccoli frammenti hanno la forma di una croce, uno misura 1 centimetro e l'altro 5 millimetri, e sono incastonati in un crocifisso d'argento più grande dietro una gemma di cristallo rosa.