Seimila bambini vanno dal Papa, l'incontro mondiale in Vaticano: il 6 novembre ci saranno anche israeliani e palestinesi

Ci saranno anche bambini palestinesi e bambini israeliani. Un segno di speranza. Provengono da 56 Paesi – compreso dalla Palestina e da Israele - gli oltre seimila bambini che lunedì 6 novembre nell'Aula Paolo VI, incontreranno papa Francesco. Arriveranno da diverse parti del mondo e giungeranno in Vaticano per l'evento «I bambini incontrano il Papa» patrocinato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Arriveranno a San Pietro a bordo di otto treni e 15 bus speciali messi a disposizione dalle ferrovie Italiane e si riuniranno per condividere con il Pontefice le loro speranze e preoccupazioni per il futuro.

«La giornata sarà un'onda di pace, un sorriso di pace.

Un momento speciale in cui i bambini saranno al centro dell'attenzione - ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell'evento - ma anche un'opportunità per tutti gli adulti di crescere, di riscoprire l'importanza della purezza, dell'innocenza e dell'amore che solo i più piccoli possono portare nel mondo. Sarà un appuntamento dedicato a nutrire la speranza e a costruire un futuro migliore per tutti noi attraverso l'ispirazione che i bambini possono offrire». Durante l'evento, in cui si esibiranno sul palco il Piccolo Coro dell'Antoniano e Mr. Rain, dieci bambini di diverse nazionalità rivolgeranno alcune domande al Papa sui temi a loro più cari: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali.

GLI ORGANIZZATORI

All'incontro di presentazione hanno partecipato oggi il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto per la Cultura e l'Educazione, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, Angelo Chiorazzo, fondatore della Cooperativa Auxilium, padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale, Maria Luisa Grilletta di Trenitalia, Aldo Cagnoli, comandante di linea aerea e scrittore, e Flavio Lotti, presidente della Fondazione PerugiAssisi.