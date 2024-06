Venerdì 7 Giugno 2024, 07:00

Tutta colpa di quell’incauto annuncio del parroco apparso due giorni fa su Facebook, quando sull'account della parrocchia di Santa Maria Consolatrice, nella zona di Casal Bertone, veniva comunicato urbi et orbi che Papa Francesco si sarebbe recato a pregare in un condominio sito in Via Govone 29 alle ore 17. Il post sui social ha ovviamente fatto subito il giro della città in breve tempo nonostante la raccomandazione di «mantenere la dovuta riservatezza». Di conseguenza Bergoglio ieri mattina ha dovuto cambiare velocemente i suoi piani per problemi legati alla sicurezza. Il troppo clamore aveva messo in fibrillazione tutto l'apparato.

Lui che avrebbe voluto trascorrere un paio d'ore con i fedeli di Casal Bertone senza la solita selva di telecamere, fotoreporter, giornalisti e migliaia di persone assiepate dietro le transenne in attesa di poterlo vedere, fotografare o stringerli la mano. Così ieri ha dovuto dare forfait per raggiungere, dall'altro lato della città, la zona Palmarola, un'altra parrocchia di periferia che ha individuato con l'aiuto di monsignor Rino Fisichella, il pro prefetto del Dicastero dell'Evangelizzazione che spesso lo accompagna in questi appuntamenti pastorali a stretto contatto con i fedeli di Roma. Stavolta è andato in una parrocchia senza chiesa perché è ospitata ancora in un garage.

GARAGE

«Noi abbiamo saputo ieri a metà mattinata che il Papa sarebbe arrivato e naturalmente non volevamo credere alle nostre orecchie tanta era la felicità» ha detto padre Guy, il parroco di origine congolese che gestisce la parrocchia di Santa Brigida assieme al vice parroco camerunense. «Dal Vaticano sono arrivati a fare i sopralluoghi e decidere dove fare l’incontro. Siccome la nostra parrocchia non ha l'edificio tanto che diciamo messa in un garage, la canonica sta da una parte e l'oratorio da un'altra, è stato scelto di fare l'incontro col Papa nel cortile di un condominio dove vivono alcuni miei parrocchiani».

POMODORI

Non appena arrivato a destinazione in un cortile dai muri scrostati sormontato da un terreno, Papa Francesco ha notato delle piante di pomodori, proprio sopra di lui. «Non mi fate mancare nulla, anche i pomodori». Il ghiaccio si è sciolto subito. Per quasi due ore è rimasto in compagnia di famiglie, anziani, ragazzini. Nessuna domanda era stata preparata con anticipo e il colloquio si è sviluppato spontaneo. Un bambino ha alzato la mano per sapere da Francesco come si fa a diventare santi. Una signora ha manifestato angoscia perchè le periferie non garantiscono punti di aggregazione per i ragazzi col forte rischio che finiscano nella spirale della droga. Una giovane coppia ha voluto approfondire il significato di famiglia cristiana, mentre un signore di fede ortodossa faceva notare al Papa che per lui, ortodosso, era impensabile dire messa in un garage. Francesco non si è sottratto a nessun quesito, ha indugiato molto sui temi legati alla pastorale e al bisogno di solidarietà.

Il tempo per tutti è fuggito via veloce. «Ci ha parlato tanto del perdono tra genitori e figli e tra gli sposi. Ha ripetuto che ci sono tre parole speciali da ripetere sempre: chiedere permesso, perdono e scusa. Francesco ha incoraggiato le famiglie a costruire un atmosfera di pace» ha riferito padre Guy.

Così mentre nella zona di Palmarola tra la gente si diffondeva la notizia che il Papa era in preghiera alla Borgata Ottavia, dall'altra parte di Roma i parrocchiani di Casal Bertone che avevano atteso invano l'arrivo di Bergoglio dietro le transenne se ne andavano a casa delusi. Come pure giornalisti e fotoreporter che da ore sotto il sole aspettavano.