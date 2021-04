Morto Hans Kung, il teologo "rivale" di Ratzinger: al Messaggero una delle ultime interviste

Città del Vaticano - E' morto all'età di 93 anni Hans Kung, uno dei più grandi teologi e interpreti del Vaticano II, considerato l'eterno rivale del teologo Joseph Ratzinger. Pubblichiamo l'intervista che Kueng diede al Messaggero dieci anni fa, in occasione del viaggio in Germania di Benedetto XVI.

«Viviamo come ai tempi di Lutero ma a Roma

sono sordi». Il teologo Hans Küng accoglie Benedetto XVI

in Germania con una lunga lista di cose che non vanno.

Cosa si aspetta la gente da questo viaggio?

«Non solo parole belle, discorsi intelligenti,

esortazioni al mondo e alla società, ma azioni di

riforma. Più dell'80 per cento dei tedeschi, secondo

statistiche recenti, aspetta riforme dalla Chiesa che

però da circa 50 anni sono bloccate dalla curia romana.

Mi riferisco alla questione del celibato, la proibizione

della pillola, il sacerdozio femminile. In Germania è

molto sentita anche la questione della comunione

eucaristica con le Chiese protestanti».

La Germania si sta allontanando da Dio?

«Non da Dio ma dalla Chiesa cattolica, questo sì. Per un

numero crescente di tedeschi il Papa indica il passato.

Questo pontificato e quello precedente hanno portato

avanti una politica di restaurazione che praticamente è

fallita. I tedeschi lo percepiscono. È come se fosse

andata distrutta la fiducia nella Chiesa di Roma.

L'evoluzione negativa è rispecchiata nelle statistiche

della conferenza episcopale tedesca: dal 1990 al 2010 il

42 per cento in meno va a messa. Non è un allontanamento

da Dio, ma dal papato».

Cosa si aspetta dal Papa teologo?

«Vorrei che si orientasse di più a Gesù, al Nuovo

Testamento e meno al diritto canonico medievale. Io

penso che occorra ritornare alle origini, mentre il Papa

si orienta più sui testi del Medio Evo, su Agostino,

Bonaventura senza vedere che per certi aspetti la sua

linea contraddice il Vangelo dove, per esempio, c'è la

libertà di essere sposati o no, mentre la Chiesa attuale

segue la riforma gregoriana del secolo XI, imponendosi

contro la Scrittura e i diritti umani».

Avrà modo di incontrarlo in questi giorni?

«Sono molto grato della conversazione di 4 ore che ho

avuto con lui a Castelgandolfo dopo la sua elezione. Noi

abbiamo ancora corrispondenze ma non si trova il tempo

per una discussione seria, anche con altri teologi, su

questioni essenziali».

La protesta è arrivata al Bundestag...

«Penso che sia stata una protesta legittima. I

parlamentari assenti hanno motivato il gesto dicendo che

il Papa è il rappresentante della ultima monarchia

assoluta dell'Europa, un capo di Stato che non ha

firmato importanti dichiarazioni sui diritti umani

all'Onu e del Consiglio d'Europa».

Lei sembra molto deluso.

«Non solo io, ma tanti tedeschi che come me avevano

applaudito l'arrivo, dopo tanti secoli, di un papa

tedesco. Purtroppo ha indossato gli stessi abiti di

Leone X, un Medici, colui che condannò Lutero».

E lo scandalo sulla pedofilia quanto pesa?

«È l'ultimo atto che ha fatto aprire gli occhi alla

gente. In molti si aspettavano un mea culpa dall'ex

prefetto della Congregazione della Fede durante i riti

pasquali. Nonostante le richieste il Papa non ha colto

questa occasione».

Perché è così severo con Roma?

«Senza offendere nessuno, perché ci sono persone oneste

in curia, ma il Vaticano non può giudicare la società

secolarizzata in molti aspetti e poi non essere un

esempio specchiato di moralità. Mi riferisco agli

scandali finanziari, al nepotismo. E poi c'è anche un

silenzio incomprensibile, misterioso, sul cavaliere

Berlusconi. Se si parla di etica, non si può tacere su

quello che sta accadendo».

Lei non ha proprio peli sulla lingua...

«Sono stato un sacerdote e un teologo fedele e faccio

della mia critica un atto costruttivo. Siamo come ai

tempi della protesta di Lutero, nel secolo XVI, quando i

papi non avevano compreso la serietà della situazione».

