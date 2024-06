Gaza, nei giardini vaticani gli ambasciatori israeliano e palestinese con il Papa innaffiano l'albero della pace: fu piantato 10 anni fa

L'arbusto di ulivo che era stato piantato in Vaticano dieci anni orsono da Shimon Peres e Abu Mazen per la pace in terra santa nel frattempo è cresciuto parecchio e oggi supera i cinque metri d'altezza. La pace in Terra Santa resta un sogno per tutti. Nei giardini vaticani oggi pomeriggio Papa Francesco ha voluto invitare il corpo diplomatico al completo nonché, in particolare, gli ambasciatori israeliano e palestinese per ricordare proprio quel momento che allora si presentava pieno di speranza e aspettative. Bergoglio si concede subito una battuta: «speriamo tra dieci anni di non innaffiare questa pianta». Accanto a lui, oltre all'ambasciatore israeliano e al collega palesrtinese, ci sono anche il rabbino Alberto Funaro e Abdallah Reduane della grande moschea di Roma. Un sacerdote consegna subito un innaffiatoio verde a Bergoglio e tutti assieme platealmente versano l'acqua ai piedi dell'ulivo. Partono gli applausi dei presenti. La cerimonia è ristretta, da una parte i diplomatici e dall'altra una trentina di cardinali.

«Vi ringrazio di essere qui a celebrare il decimo anniversario dell’invocazione per la pace in Terra Santa.

Grazie! L’allora Presidente dello Stato d’Israele, il compianto Shimon Peres, e il Presidente dello Stato di Palestina, Mahmoud Abbas, accettarono il mio invito a venire qui per implorare da Dio il dono della pace. Poche settimane prima ero stato pellegrino in Terra Santa e proprio lì avevo espresso il grande desiderio che i due si incontrassero, per compiere un gesto significativo e storico di dialogo e di pace» dice il Papa introducendo il momento.

Francesco ricorda ai presenti che fare memoria di quei momenti è importante, «specialmente alla luce di quanto purtroppo sta accadendo in Israele e in Palestina. Da mesi ormai assistiamo a una crescente scia di ostilità e vediamo morire sotto i nostri occhi tanti innocenti. Tutta questa sofferenza, la brutalità della guerra, le violenze che essa scatena e l’odio che semina anche nelle generazioni future».

Poi il Papa impolora un cessate-il-fuoco, pensando ai familiari e agli ostaggi israeliani e alla popolazione palestinese: «chiedo che sia protetta e riceva tutti gli aiuti umanitari necessari; penso ai tanti sfollati a causa dei combattimenti, e chiedo che presto le loro case vengano ricostruite perché possano ritornarvi in pace».

Ai diplomatici, invece, domanda di trasmettere ai propri governi il messaggio di non lasciare nulla di intentato, di insistere sulla diplomazia e sulla ricerca di una soluzione condivisa. «Non ci può essere pace se prima non lasciamo che Dio stesso disarmi il nostro cuore, per renderlo ospitale, compassionevole e misericordioso». Il sogno della pace resta lontano eppure Papa Francesco non si arrende e insiste nel pensare di poter individuare uno spiraglio. «Non smettiamo di sognare la pace, che ci regala la gioia inattesa di sentirci parte di un’unica famiglia umana».

La cerimonia in tutto dura meno di un'ora e termina tra gli applausi mentre il Papa piuttosto stanco e provato si sistema su una golf cart elettrica e viene riportato a Santa Marta da un inserviente che la guida attraversando il prato verdissimo sulla sommità colle vaticano da dove si gode di una vista bellissima. Il rabbino Funaro guadagnando l'uscita si ferma per commentare positivamente il momento simbolico. «Dovremmo tutti parlare più spesso di pace, l'augurio che ci facciamo stasera è shabbat shalom, la speranza della pace». Medesimo sentimento da parte di Reduane della Moschea di Roma. «Una bella iniziativa. Speriamo davvero che non ci si ritrovi sotto quell'albero tra dieci anni come ci ha detto Papa Francesco pochi minuti fa».

