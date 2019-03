Le Guardie Svizzere sbarcano su Facebook e Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - Nasce il nuovo sito web della Guardia Svizzera Pontificia ( www.guardiasvizzera.ch ). Le aspiranti guardie ora potranno scaricare direttamente dal sito i moduli per fare la richiesta di arruolamento. Un’altra importante innovazione riguarda l’inclusione dei social media (Facebook, Youtube e Instagram) e la possibilità di vedere i video, come ad esempio la nuova serie #1506, la Guardia Svizzera Pontificia si racconta.Il nuovo sito internet è stato ottimizzato per smartphones e adatta automaticamente il suo contenuto alla grandezza disponibile dello schermo. Il sito unisce la Guardia Svizzera attiva, le ex- guardie svizzere, la fondazione per la Guardia e la fondazione per la nuova caserma. Sono inoltre disponibili i contenuti della rivista Messaggero riguardanti la Guardia Svizzera e le fondazioni. Anche le operazioni di donazione sono state semplificate. Con pochi clic possono essere sostenute la fondazione della Guardia Svizzera e la fondazione della caserma.