Papa Francesco affida più poteri a monsignor Fisichella: a lui anche la delega sulle missioni e l'università Urbaniana (oltre al Giubileo)

Papa Francesco comincia a delineare meglio il funzionamento del dicastero più importante e delicato del Vaticano dopo l'entrata in vigore della nuova costituzione apostolica. L'ex Propaganda Fide ridisegnata secondo gli indirizzi base e gli accorpamenti stabiliti, lavorerà con due pro-prefetti (il cardinale Tagle e monsignor Rino Fisichella), entrambi sotto la guida papale, visto che il Pontefice detiene le redini del 'ministero' numero uno. Con un decreto diffuso stamattina Bergoglio è entrato maggiormente nei particolari, stabilendo deleghe e competenze, affidando a Fisichella maggiori poteri e chiarendo meglio il suo ambito di intervento che spazia in diversi campi includendo la rappresentanza legale piena della Seconda Sezione del Dicastero per l'Evangelizzazione.

In particolare, Francesco ha disposto che coprirà tutti gli affari economici, amministrativi, negoziali e successori del dicastero. Fisichella in questo terreno potrà agire con «ogni potere e facoltà di legge». Il Pontefice ha poi deciso che «tale rappresentanza venga confermata ed estesa anche in relazione al patrimonio destinato alle missioni che sia riferibile alle amministrazioni affidate o dipendenti dalla Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l'Evangelizzazione, quali le Pontificie Opere Missionarie la Pontificia Opera della Propagazione della Fede, la Pontificia Opera di San Pietro Apostolo, la Pontificia Opera dell'Infanzia Missionaria, la Pontificia Unione Missionaria, la Pontificia Università Urbaniana, la fondazione Domus Missionalis e la fondazione Domus Urbaniana».

Bergoglio ha conferito allo stesso Pro-Prefetto «la facoltà di rilasciare deleghe e procure, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai Superiori pro tempore della Sezione ed a persone di sua fiducia, in ordine a determinate categorie o singoli affari, con facoltà degli stessi di nominare a loro volta dei sostituti per il disbrigo di alcuni affari oggetto della delega».

Monsignor Rino Fisichella, teologo e tra i principali collaboratori di Francesco nella realizzazione di numerosi eventi (tra cui il Giubileo della Misericordia) è stato anche investito del ruolo di coordinatore dell'Anno Santo del 2025.

