Tutto esaurito alla messa del vescovo Fisichella per i 25 anni di episcopato, «su di me veleni ma bisogna vedere sempre la luce»

Decine e decine di cardinali, arcivescovi, sacerdoti di Roma ma soprattutto tanta, tantissima gente. La basilica dei Santi Apostoli era piena di amici di lunga data, di famiglie, di ex studenti e collaboratori e persino vecchi compagni di classe arrivati apposta da Codogno, il paese lombardo nel quale è nato monsignor Rino Fisichella che ieri pomeriggio ha festeggiato i 25 anni da vescovo con una messa solenne particolarmente sentita. «Ognuno di voi per me rappresenta un volto e una storia che ha segnato e che segna la mia vita di ogni giorno». Papa Francesco ha mandato un messaggio in cui ha sottolineato la «quotidiana e diligente attività e la particolare competenza» come teologo.

Fisichella - pro prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione e organizzatore del prossimo Giubileo - ha citato con riconoscenza san Giovanni Paolo II che lo volle fare vescovo e il cardinale Camillo Ruini, «che si fece promotore» della sua nomina. «Come vescovi noi acquisiamo il compito di dare voce al Vangelo sine glossa e senza compromessi». Un cammino che ha come obiettivo il compito di trasmettere la fede. «Ravvivare il dono, cioè ripensare al compito che assunto per verificare se ne sei all’altezza.

E operare dinamicamente perché quel dono sia la bussola».

Durante l'articolata omelia Fisichella non ha mancato di includere anche alcuni passaggi dolorosi che lo hanno toccato personalmente in questi anni, quando è stato bersagliato ingiustamente da calunnie e voci malevole. La causa individuata è l'invidia, una mala pianta tossica che spesso serpeggia in curia e che finora è costata cara a «don Rino» - come viene chiamato - anche sotto il profilo ecclesiale, poichè proprio per questo Papa Francesco finora ha voluto escluderlo dai diversi concistori indetti senza mai fornire spiegazioni nonostante i meriti guadagnati sul terreno, le capacità intellettuali e l'assoluta lealtà di don Rino. Il quale però la prende con filosofia e serenità: «Non sono mancate insinuazioni velenose e calunnie infanganti, frutto di gelosie e invidie. Ma noi abbiamo la gioia di essere figli della luce e del giorno. Non apparteniamo alla notte. E tuttavia anche quanto umanamente fa soffrire porta a scoprire l’essenziale della fede».

La sua competenza teologica è internazionalmente riconosciuta e riscontrabile nella sessantina di volumi scientifici pubblicati, tra cui l'opera di revisione critica al più grande teologo di epoca contemporanea Von Balthasar.

Fisichella si è poi concesso una sfumatura auto ironica, consapevole dei suoi limiti. Chi lo conosce, infatti, sa quanto il suo carattere schietto e immediato possa risultare urticante. Il pro prefetto del dicastero per l’evangelizzazione, ha così parlato di parresia («forse ne ho troppa») e di pazienza («ne ho troppo poca»). «Faccio mie le parole di Sant’Agostino: Non voglio e non posso salvarmi senza di voi”».

In basilica alla fine sono partiti gli applausi e manifestazioni di affetto verso don Rino. Nutrita anche la presenza di politici, a cominciare da Pierferdinando Casini, Marcello Pera, Eugenia Roccella, Paola Binetti, Maurizio Lupi, Lusetti benchè in quel contesto fossero lì non come esponenti istituzionali ma come amici di lunga data, tutti conosciuti e seguiti personalmente quando era cappellano di Montecitorio e, una ventina di anni fa, portava tutti a fare pellegrinaggi e ritiri spirituali nei santuari mariani d'Europa o al Santo Sepolcro. A loro don Rino non si stancava di predicare che il compito primario del cristiano in politica è essere coerenti con il Vangelo.

La Stella d'Italia a monsignor Fisichella, la lectio sulla postmodernità: «Guai a rompere con le tradizioni»