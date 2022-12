Lunedì 19 Dicembre 2022, 11:00

Città del Vaticano – L'orribile caso Rupnik si sta rivelando un autentico terremoto per il Vaticano e la Compagnia di Gesù. Dopo le prime sconclusionate ammissioni del Generale dei Gesuiti, padre Arturo Sosa, è stato lanciato un appello alle vittime di abusi sessuali di farsi avanti senza paura per denunciare padre Marco Rupnik responsabile di violenze spirituali, sessuali e psicologiche su diverse donne. La Congregazione per la Dottrina della Fede lo aveva formalmente scomunicato nel maggio del 2020 per il reato canonico gravissimo dell'assoluzione del complice anche se poi, qualche tempo dopo, misteriosamente, la pena gli fu tolta probabilmente da Papa Francesco. Rupnik da anni gode di solide amicizie e legami importanti tra cardinali e vescovi avendo lavorato per la realizzazione di santuari, cappelle e chiese, compreso il santuario di Padre Pio, la cappella del Gemelli, quella del seminario al Laterano e del Palazzo Apostolico.

DENUNCE

Anche se i reati sono andati in prescrizione la Compagnia di Gesù ha diffuso un comunicato in diverse lingue per riassumere la dolorosa vicenda relativa a «due indagini condotte sul ministero di don Rupnik. Una riguardava una questione relativa al sacramento della riconciliazione; l'altra riguardava un abuso su una donna. Le informazioni condivise hanno suscitato molte domande» si legge. Il portavoce dei Gesuiti ha invitato «chiunque desideri a presentare un nuovo reclamo o discutere di reclami già presentati a contattarmi. Vi assicuro che sarete ascoltati con comprensione ed empatia. Già da qualche mese abbiamo creato un team di persone, donne e uomini, provenienti da varie discipline e con diverse competenze per affrontare queste situazioni. Sono disponibili, e lo sono stati, ad ascoltare, sostenere e aiutare. La mail di questo servizio è: teamreferente.dir@gmail.com e le persone possono scrivere in inglese, francese, italiano, spagnolo, olandese e tedesco».

FRANCIA

Nel frattempo in Francia, nella diocesi di Versailles, il vescovo in un comunicato ufficiale ha annunciato che i lavori artistici avviati da Rupnik nella chiesa di Saint-Joseph-le Bienveillant, la cui costruzione era iniziata alcuni mesi fa, saranno interrotti con decorrenza immediata rompendo «la collaborazione. Questa decisione congiunta è stata presa l'8 dicembre. Abbiamo informato gli interessati».

«Questa necessaria decisione, comunicata ai parrocchiani l'11 dicembre, non mette in discussione né la costruzione della chiesa di Saint-Joseph-le-Bienveillant, né la nostra motivazione a fare di questo cantiere una fonte di unità e di slancio missionario. Nel prendere questa decisione, è alle persone che possono aver subito questi abusi che dobbiamo innanzitutto pensare ed è per loro che preghiamo» ha affermato il vescovo Luc Crepy.

SCOMUNICA REVOCATA

La cronologia del caso Rupnik inizia nell'ottobre del 2018 con le prime accuse che riguardavano l'assoluzione di complice di una donna abusata sessualmente dal gesuita-artista. La testimonianza arrivò al delegato delle Case Internazionali del Gesuiti a Roma da dove è partita la prima investigazione interna. Nel Maggio 2019 il dossier fu mandato alla Congregazione della Fede visto che le indagini effettuate in prima battuta dentro la Compagnia di Gesù risultarono tutte purtroppo credibili. Nel Giugno 2019 furono immediatamente poste delle restrizioni a padre Rupnik. Gli fu vietato di predicare esercizi spirituali, tenere conferenze, confessare e nello stesso tempo fu avviato un processo penale canonico che portò, nel gennaio 2020 a condannarlo per assoluzione di complice. Nel maggio del 2020 fu emanato un decreto dalla Congregazione della Fede che puniva il gesuita con la scomunica ma poco dopo, con un atto straordinario preso dall'autorità, la scomunica della Congregazione fu revocata. Per casi del genere l'unica autorità che può agire in questo modo è il Papa ma dal Vaticano finora non sono arrivati né commenti, né conferme ufficiali. Sicuramente l'imbarazzo regna sovrano.

VATICANO

Tra gli aspetti più bizzarri di questa storia che fa affiorare protezioni in alto loco è la decisione del Vaticano di mantenere come emblema ufficiale dell'incontro mondiale delle famiglie (che si è celebrato in Vaticano quest'anno) proprio le opere di padre Marko Rupnik, un abusatore seriale, in cui veniva raffigurato «l’amore sacramentale tra uomo e donna». L’opera, intitolata «Questo mistero è grande» aveva come sfondo le nozze di Cana di Galilea.