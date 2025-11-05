Un progetto per le scuole (anche pubbliche) da Cei e Comunità ebraiche per combattere l'antisemitismo tra i giovani

Apericena - Newsletter Il punto sui temi di attualità, ogni lunedì Iscriviti e ricevi le notizie via email

Criticare il governo israeliano per una sua decisione vuol dire essere antisionisti? «Evidentemente no. Non riconoscere al popolo ebraico il diritto alla propria vita nazionale invece sì. Prima della nascita dello Stato d’Israele c’erano degli ebrei sionisti e degli ebrei antisionisti, erano opzioni lecite. Essere antisionisti oggi significa volere la distruzione di uno Stato, non perfetto, ma democratico, che ha nove milioni di cittadini». C'è anche questa spiegazione tra le tante, in una delle sedici schede divulgative sulla religione ebraica che sono state stilate congiuntamente dalla Cei e dall'Unione delle Comunità Ebraiche. Un lavoro destinato per ora ai ragazzi delle scuole cattoliche ma con l'obiettivo di farlo entrare presto in tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, perchè capace di illustrare in modo chiaro quali sono i fondamenti della religione ebraica. Duemila anni di storia che si intrecciano condensati in una trentina di pagine profonde di facilissima lettura,in grado di offrire a chi legge una solida base conoscitiva dell'ebraismo. L'obiettivo comune è combattere la mala pianta dell'antisemitismo soprattutto tra i giovani, sbriciolando troppi pregiudizi. Del resto basta aprire i social per leggere fiumi di commenti velenosi contro gli ebrei.

Si tratta di una operazione di scrittura che ha richiesto complessivamente sette anni di incontri ed elaborazioni a quattro mani. II testo è stato presentato stasera nella sede dell'Ambasciata italiana presso la Santa Sede alla presenza del rabbino Di Segni, del cardinale Zuppi, della presidente della comunità ebraica romana, Noemi Di Segni. In video collegamento anche il rabbino Alfonso Arbib, presidente della conferenza rabbinica italiana che ha fatto presente che mai come ora l'antisemitismo è «un problema drammatico, tocca i giovani in particolare. Ed è per questo che serve uno strumento per affrontarlo. L'antisemitismo si basa sull'ignoranza e sulla falsità». Come combattere questa deriva? «Cosa non semplice, visto che siamo inondati da fake news e pregiudizi che si credevamo scomparsi, superati», ha detto. «Dobbiamo cercare di combattere il mainstream, evitando di adattarci alla superficialità, alla moda, a quello che viene ripetuto ossessivamente e che alla fine diventa verità». Una corrente che è pericolosa per tutti, «non solo per noi ma per il mondo».

Il lavoro di Cei e Comunità ebraiche italiane era stato presentato a giugno al ministro Valditara il quale aveva promesso di farlo avanzare nelle scuole pubbliche, ma ad oggi non si sa ancora nulla.

Intanto però le sedici schede divulgative, diventate nel frattempo ventiquattro, hanno iniziato ad essere veicolate negli istituti cattolici paritari e nelle comunità cattoliche. «Per ora si comincia da qui – ha detto il cardinale Zuppi - Io sono convinto che queste schede vadano bene per tutti, sono un abbecedario molto utile per la conoscenza che, a volte, è approssimativa. Le falsificazioni ancora esistono, non dobbiamo abbassare la guardia sull'antisemitismo che si nutre su tanta ignoranza» ha aggiunto. «Se non si fa formazione didattica alla nostra gente, la si lascia nelle mani di Chat Gpt».

La presidente delle Comuntà ebraiche ha toccato il punto dolente delle radici storiche dell'antisemitismo che affondano «nell'antigiudaismo». Anche le sue conclusioni vanno nella direzione dell'educazione. Cosa di cui è convinto anche il rabbino Di Segni che ha lamentato difficoltà sul piano educativo, a causa di tanti pregiudizi sui quali occorre lavorare. «Il problema dell'antisemitismo riguarda i giovani. L'altro giorno un ministro della Repubblica mi diceva che la sua generazione è stata educata e formata sul tema della Shoah, mentre adesso i ragazzi sono formati sul tema di Gaza. C'è un rovesciamento completo». E la riprova, ha aggiunto, è che se un tempo nelle scuole andavano i sopravvissuti dell'Olocausto e venivano ascoltati dagli studenti, oggi succede che «se andiamo nelle scuole veniamo insultati».

Di cosa parlano le sedici schede? Dalle radici ebraiche di Gesù di Nazareth al rapporto inscindibile degli ebrei con la Bibbia, al significato di antisionismo. Le voci sono diverse. Sulle radici ebraiche di Gesù si circorda, in un passaggio, che in ebraico il suo nome è Yeshua ben Yosef. Che «nacque a Betlemme intorno al 6 avanti Cristo e, svolse la sua attività pubblica prevalentemente in Galilea e morì a Gerusalemme, su una croce romana, intorno alla data della Pasqua ebraica dell’anno 30. La sua breve vita ha diviso la storia del mondo in un prima e in un dopo». Si parla anche molto del rapporto che il popolo ebraico ha con le sue scritture, «un rapporto radicale ed essenziale, al punto che i mistici dicono che Israele e la Torà sono un’unica cosa. La Torà, il Pentateuco, la prima parte della Bibbia, è conservata nelle Sinagoghe, scritta a mano nel testo originale in rotoli di pergamena».