Le donne tedesche sul piede di guerra, al Papa chiedono il diritto di voto al Sinodo

Città del Vaticano – Il "contentino" che Papa Francesco ha concesso l'anno scorso alle donne che chiedevano il diritto di voto durante il Sinodo - nominando una suora francese come sottosegretaria al dicastero vaticano (in modo da garantirle il voto in base al ruolo svolto, senza che però questo diritto fosse automaticamente esteso a tutte le osservatrici) - ha provocato la reazione delle donne tedesche impegnate fortemente nel processo sinodale nazionale. Un percorso davvero rivoluzionario nel quale sono affiorate fortissime richieste per avere finalmente una maggiore inclusività e parità.

La Federazione femminile cattolica in Germania (KDFB) ha chiesto a Francesco che le donne siano dotate del diritto di voto durante il prossimo Sinodo dei vescovi. Una partecipazione ritenuta necessaria. Il sinodo imminente è intitolato "Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione". Considerando che le donne rappresentano la metà dei cattolici non appare affatto una richiesta esagerata.

« Resta assurdo e non più accettabile » che le donne nella Chiesa siano escluse dai processi di consultazione e dalle decisioni che riguardano tutti i fedeli - comprese tutte le donne cattoliche, ha detto lunedì la presidente della KDFB Maria Flachsbarth. « Questo contraddice la convinzione di fede che tutti coloro che sono battezzati hanno la stessa dignità » .