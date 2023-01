Le vittime della pedofilia organizzano un pellegrinaggio in bicicletta da Monaco a Roma per dire basta alla poca trasparenza

Città del Vaticano - E' il primo pellegrinaggio in bicicletta che raccoglierà, cammin facendo dalla Germania fino a Roma, tutte le vittime della pedofilia. L'organizzazione di questa insolita manifestazione destinata ad attraversare tutta la penisola, per un totale di decine di tappe in varie città, è coordinata a Monaco di Baviera dove, in questi giorni, è stato diffuso il programma definitivo e il titolo eloquente: «Partiamo! Chiesa, sei con noi?» per ricordare il bisogno di porre sempre le vittime degli abusi in prima linea, proteggendole e aiutandole a superare il trauma subito. In tutto le dieci tappe (di cui una in treno) terminerà a San Pietro con una udienza in Vaticano.

La partenza è prevista per il mese di maggio. Durante il tragitto, spiegano gli organizzatori, sono previste discussioni tematiche e anche momenti di spiritualità. Tutte le informazioni sono già state messe on line su due siti: www.betroffenenbeirat-muenchen.de e radreise.wir-wissen-bescheid.de.

Il gruppo di vittime più numeroso al momento risulta quello delle persone che hanno subito abusi nelle diocesi di Monaco e Frinsinga. Con loro viaggeranno in bici anche amici, parenti e supporter per mostrare solidarietà e dare maggiore peso alle richieste di giustizia. L'arrivo a Roma è previsto per il 17 maggio. Gran parte delle spese di soggiorno saranno coperte dall'arcidiocesi di Monaco e Frisinga.

