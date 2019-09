La caduta del Muro al centro di 100 mostre e concerti dell'Ambasciata tedesca

Città del Vaticano - Il crollo del muro di Berlino, la caduta del comunismo e l'unificazione delle due Germanie a 40 anni esatti da quegli eventi cruciali per il futuro dell'Europa sono al centro di una serie di iniziative culturali organizzate dall’Ambasciata di Germania presso la Santa Sede.

programma della Settimana Tedesca si svolgerà dal 6 al 13 ottobre con il patrocinio dell’Ambasciata di Germania presso la Repubblica Italiana e prevede più di 100 manifestazioni culturali (concerti, mostre, proiezioni cinematografiche, conferenze e molto altro ancora) in tutta Italia.

Il motto di questa iniziativa è “Non Farmi Muro” e intende promuovere proprio tale obiettivo alla luce dell’anniversario trentennale della caduta del Muro di Berlino per abbattere i muri tra i popoli, sconfiggere i pregiudizi e rafforzzare il dialogo e lo scambio con l’altro.



Di particolare interesse per Roma è la cerimonia inaugurale che si terrà il 6 ottobre presso il MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo – Via Guido Reni, 4A), dove si presenteranno numerose istituzioni culturali tedesche con sede a Roma (dalle ore 15:00).



Inoltre l’Ambasciata di Germania presso la Santa Sede invita cordialmente a una “giornata di porte aperte” l’11 ottobre per visitare la Residenza dell’Ambasciatore, progettata da architetto Alexander Freiherr von Branca (Via dei Tre Orologi 22). Sarà possibile fare visite guidate in lingua italiana, alle ore 14:00, 14:45 e 15:30; per ciascuna è previsto un massimo di 30 persone. È necessario registrarsi inviando una e-mail all’indirizzo sabrina.canulla@diplo.de indicando nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita, numero del documento di identità e l’orario della visita prescelta.



Il 12 ottobre avrà invece luogo il vernissage di una mostra fotografica speciale dal titolo “Uniti nella luce” ospitata dal Centro pellegrini di lingua tedesca, in via del Banco di S. Spirito, 56.



Il programma completo della Settimana Tedesca è reperibile online al sito: https://italien.diplo.de/it-it/Nonfarmimuro

