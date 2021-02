Città del Vaticano - Papa Francesco ha scelto come suo medico personale un geriatra. Si tratta del professore Roberto Bernabei, primario al Gemelli e presidente della Società Italiana di Gerontologia. La nomina e' avvenuta dopo che lo scorso 9 gennaio, per le complicanze dovute al Covid rispetto a una pregressa patologia oncologica, e' morto il precedente medico personale del Pontefice, Fabrizio Soccorsi. Sarà lui a curare il pontefice e a seguirlo nella cura fisioterapica in corso per alleviare i dolori alla sciatica che da tempo molestano Francesco. Alla fine di dicembre, a causa di questo fastidio, è stato costretto ad annullare diversi impegni e restare a riposo.

Il professor Bernabei è sposato con la ex attrice Sidney Rome ed è il fratello di Matilde Bernabei, amministratore delegato della società Lux Vide, la società di produzione televisiva che ha prodotto serie famosissime e popolari come Don Matteo ed è stata fondata agli inizi degli anni novanta dal padre, Ettore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA