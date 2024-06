G7, il discorso di Papa Francesco a Borgo Egnazia: dalla pace alla «buona politica» passando per l'IA, cosa ha detto

In questo momento storico serve un surplus di etica, buona e sana politica, decisioni multilaterali, ricerca del bene comune: il messaggio di Papa Francesco davanti ai capi delle nazioni del G7 si muove su diversi piani e lega argomenti differenti partendo dalla sfida antropologica e scientifica più importante che si affaccia all'orizzonte, lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale. E spiega subito perché: «non possiamo permettere a uno strumento così potente e così indispensabile di rinforzare il paradigma tecnocratico, ma anzi dobbiamo fare dell'intelligenza artificiale un baluardo contro la sua espansione» evitando che siano gli algoritmi a decidere se «togliere la vita a un essere umano». Quando parla di paradigma tecnocratico – concetto assai presente nella sua predicazione – fa riferimento al rischio di imporre modelli antropologici, socio-economici e culturali uniformi portatori di «una visione totalizzante del mondo» dominata dai pochi che detengono il potere.

G7, faccia faccia Papa-Macron dopo aver inserito l'aborto nella Costituzione: 4 cattolici su 10 hanno votato a destra

Il discorso del Papa

Da qui suggerisce due strade, la prima riguarda la messa al bando delle cosiddette armi letali autonome, nate dall'applicazione dell'IA agli armamenti, poiché nessuna macchina - dice - «dovrebbe mai scegliere se togliere la vita a un essere umano».

La seconda si basa sul riconoscimento della «sana politica» per guardare con speranza il nostro avvenire. L'orizzonte, sottolinea, è assai complicato per tutti: «Sembra che si stia perdendo il valore e il profondo significato di una delle categorie fondamentali dell'Occidente: la categoria di persona umana».

Papa Francesco legge il discorso nella sua forma ristretta benchè ai capi di stato abbia consegnato la versione più lunga, comprensiva di spiegazioni in cui si dilunga a manifestare perplessità sull'uso privo di controllo dell'AI che definisce uno «strumento potente, affascinante e tremendo» al punto da richiedere una riflessione all'altezza della situazione. Naturalmente non si tratta di un altolà bensì di un discernimento salvando tutto ciò che questa frontiera scientifica apporterà di buono in diversi campi della vita quotidiana.

«La diocesi ha bisogno di denaro», l'AI e le truffe 4.0 che riproducono voci di prelati: in Spagna raggirati suore e preti

Il tema dell'AI

Ecco il passaggio centrale. «Il tema dell’intelligenza artificiale è spesso percepito come ambivalente: da un lato, entusiasma per le possibilità che offre, dall’altro genera timore per le conseguenze che lascia presagire. A questo proposito si può dire che tutti noi siamo, anche se in misura diversa, attraversati da due emozioni: siamo entusiasti, quando immaginiamo i progressi che dall’intelligenza artificiale possono derivare, ma, al tempo stesso, siamo impauriti quando constatiamo i pericoli inerenti al suo uso. Non possiamo, del resto, dubitare che l’avvento dell’intelligenza artificiale rappresenti una vera e propria rivoluzione cognitivo-industriale, che contribuirà alla creazione di un nuovo sistema sociale caratterizzato da complesse trasformazioni epocali. Ad esempio, l’intelligenza artificiale potrebbe permettere una democratizzazione dell’accesso al sapere, il progresso esponenziale della ricerca scientifica, la possibilità di delegare alle macchine i lavori usuranti; ma, al tempo stesso, essa potrebbe portare con sé una più grande ingiustizia fra nazioni avanzate e nazioni in via di sviluppo, fra ceti sociali dominanti e ceti sociali oppressi, mettendo così in pericolo la possibilità di una “cultura dell’incontro” a vantaggio di una “cultura dello scarto”».

Intelligenza Artificiale, padre Benanti davanti a 100 ambasciatori: «Urge una governance globale o sarà il collasso sociale»

La politica

Nella sua riflessione il Papa non indugia sulla religione o su testi sacri, fatta eccezione per una frase tratta dal Libro dell'Esodo: «La Sacra Scrittura attesta che Dio ha donato agli uomini il suo Spirito affinché abbiano saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro». Il suo ragionamento si sviluppa sul piano filosofico ed etico, terminando con un appello. «Può trovare una via efficace verso la fraternità universale e la pace sociale senza una buona politica? La nostra risposta a queste ultime domande è: no! La politica serve! Voglio ribadire in questa occasione che davanti a tante forme di politica meschine e tese all’interesse immediato la grandezza politica si mostra quando, in momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e pensando al bene comune a lungo termine. Il potere politico fa molta fatica ad accogliere questo dovere in un progetto di Nazione e ancora di più in un progetto comune per l’umanità presente e futura».

I ringraziamenti della premier Meloni

L'intervento papale viene introdotto dalla premier Giorgia Meloni che lo ringrazia per la partecipazione e per aver accettato di restare nella sessione di scambi tra i capi di Stato al G7. Accanto al Papa al grande tavolo bianco siede il presidente francese Macron con il quale ha avuto un bilaterale solo poche ore prima, oltre al colloquio con il presidente canadese Trudeau e la presidente del Fondo Monetario Internazionale. Non appena entra in sala in carrozzina, scortato dalla premier, tutti gli tributano un lungo applauso. Il re di Giordania lo saluta con un bacio, la stessa cosa fanno il presidente argentino Milei, il presidente Lula e l'indiano Narenda Modi.

Papa Francesco va al G7 per tessere la tela della pace, avrà colloqui con Biden, Meloni, Erdogan, Zelensky