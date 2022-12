Ratzinger, le forti critiche dell'associazione femminile WOC: soffocato il diritto delle donne a diventare preti

Città del Vaticano - «La sua ricerca implacabile a soffocare il movimento per l'ordinazione femminile ha rivelato un uomo non disposto o incapace di impegnarsi con i bisogni urgenti della Chiesa di oggi». Il commento contro corrente della potente rete femminile che da anni si batte per il sacerdozio delle donne nella Chiesa ricorda il ruolo “negativo” avuto da Papa Ratzinger prima come cardinale prefetto della Congregazione per la dottrina della fede e poi come pontefice.

La Women's Ordination Conference (WOC) in una nota fa sapere che si unisce ai cattolici di tutto il mondo “per piangere la morte di Papa Benedetto XVI. La sua devozione di tutta una vita alla Chiesa cattolica romana lo ha portato a offrire un profondo esempio di umiltà e di volontà di rovesciare la tradizione dimettendosi dal papato nel 2013. Tuttavia, come capo dell'ufficio dottrinale del Vaticano per decenni e come Papa, ha orchestrato una rigida campagna di soppressione teologica sulla questione dell'ordinazione delle donne, creando una cultura di paura e dolore all'interno della Chiesa”.

«Per molti cattolici, il papato di Papa Benedetto è un capitolo della storia della nostra Chiesa da cui stiamo ancora guarendo», ha dichiarato Kate McElwee, direttore esecutivo della Women's Ordination Conference.

La WOC prega affinché nella Chiesa si arrivi a dare alle donne il ruolo che sempre è stato negato loro.«Preghiamo che lo stesso Dio che egli ha servito continui a guidare la Chiesa verso la pienezza della sua chiamata, riconoscendo l'uguaglianza sacramentale di tutti i suoi membri».