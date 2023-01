Le prime immagini della salma del pontefice emerito Benedetto XVI nella camera ardente allestita al monastero vaticano

Città del Vaticano - La salma di Joseph Ratzinger stamattina è stata ricomposta, lavata e predisposta per l'esposizione ai fedeli. Indossa paramenti solenni. E' stata allestita per l'occasione una stanza nel monastero Mater ecclesiae, la struttura nella quale ha vissuto dal momento delle sue dimissioni nel 2013. La scena funebre è completata da un presepe, situato sulla sinistra e un albero di Natale, accanto ad un cero sul quale spiccano due lettere, l'alfa e l'omega, sotto un grande crocifisso, nella cappella interna. I cardinali, i vescovi e gli amici stretti potranno fare visita per l'ultima volta al pontefice emerito salendo sul colle vaticano, poi la salma verrà esposta nella basilica di san Pietro a partire da domani. Il funerale sarà fatto il 5 gennaio da Papa Francesco sul sagrato della basilica. Saranno previste solo due delegazioni internazionali, una italiana e l'altra tedesca (sarà presente il presidente della Germania) mentre non è contemplata la presenza del corpo diplomatico. La tumulazione è prevista per il giorno dopo nelle Grotte Vaticane dove è stata preparata la tomba che inizialmente era di Giovanni Paolo II prima che venisse spostato in basilica dopo la canonizzazione.