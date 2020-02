La Street Art adottata dal Vaticano, per la prima volta su un francobollo ufficiale

Per la prima volta un francobollo vaticano rompe la tradizione purista e dedica una emissione all'arte di strada, la street art, scegliendo un Cristo che risorge apparso sui muri di Roma. Una immagine nuova e immediata. Il francobollo celebrativo per la prossima Pasqua sarà proprio legato a questa Resurrezione trasformata in dentello postale da 1,15 euro (tariffa postale a destinazione l’Europa e il bacino del Mediterraneo). Si tratta di una rielaborazione di Heinrich Hofmann (1824-1911), il pittore tedesco che operò tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX ed apprezzato in special modo per i numerosi dipinti raffiguranti la vista di Cristo. A “scoprire” del tutto casualmente l’opera è stato Mauro Olivieri dell’Ufficio filatelico e numismatico vaticano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA