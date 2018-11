La Francigena nel Lazio si arricchisce di opere d'arte diffusa, sul percorso i lavori degli artisti che hanno vinto un concorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano - La Francigena, la via più antica percorsa dai romei che da Canterbury arriva in Puglia, attraversando l’Europa, si arricchisce - nel tratto laziale - di opere d’arte contemporanea. Installazioni collocate sul percorso toccato dai pellegrini, per far riflettere, meditare e per incoraggiare la ricerca del bello. Le opere che disegnano lo spazio pubblico in maniera visiva o acustica sono state scelte dopo un concorso promosso dalla Regione Lazio (e presentato alcuni giorni fa al Maxxi). La selezione è stata vinta da gruppi di artisti che hanno legato le loro opere a un simbolo o a un progetto simbolico. Le forme e i materiali sono i più diversi, si va dal legno al marmo, nel rispetto dello spirito della Francigena, della sua storia e del ruolo svolto nella costruzione europea (come sosteneva Goethe). Tra Campagnano e Formello, per esempio, verranno esposti permanentemente i lavori di Giancarlo Neri, Angelo Cricchi, Davide Dormino e Goldshmied and Chiari. Il tema dominante è l’immagine del ponte, del passaggio anche metafisico, ben rappresentato dal marmo con il quale è stata riprodotta la gigantesca vertebra umana, un osso che congiunge la testa dell’uomo al suo corpo, naturale anello di congiunzione e sostegno ma anche una specie finestra aperta sul paesaggio della Valle del Sorbo (si tratta di una scultura di grandi proporzioni). Sempre sulla Francigena del Nord, nel territorio di Sutri, Vetralla e Caprarola gli artisti hanno lavorato sul concetto dello spazio e del cielo, inteso come lo spazio tracciato dagli antichi persino per sperare e vedere nel futuro o per trarre presagi dal volo degli uccelli. A Viterbo e ad Acquapendente gli artisti hanno, invece, lavorato sul concetto del viandante e delle epifanie. La Regione Lazio, in occasione del Giubileo della Misericodia, ha rafforzato il cammino della Francigena del Nord che dal confine toscano segue il percorso sulla Cassia, passando per campagne, colline, cascate, rovine, borghi medievali ed entrando a Roma da Monte Mario.