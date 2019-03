L'ambasciata francese in Vaticano organizza una mostra sull'immigrazione italiana in Francia

Città del Vaticano – L’ambasciata francese presso la Santa Sede il 25 marzo inaugura al Centro Saint Luis de France, a Largo Toniolo, a Roma, una mostra intitolata «Ciao Italia: la storia degli immigrati italiani in Francia (1860-1960)”. Attraverso un percorso fatto da incontri, film e opere teatrali racconta di come 26 milioni italiani emigrarono per motivi sia economici che politici in Francia diventando così gli stranieri più numerosi in Francia dall’inizio del Novecento fino agli anni ‘60. L’esposizione parla della loro integrazione che non avvenne comunque senza intoppi. Tra diffidenza e desiderio, violenze e passioni, rifiuto e integrazione, la mostra racconta questa storia evidenziando l’apporto degli Italiani alla società e alla cultura francesi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA