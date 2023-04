Francesco Neri nuovo arcivescovo di Otranto, chi è il frate cappuccino scelto da Papa Francesco

Città del Vaticano - Papa Francesco ha scelto un frate cappuccino con il pallino del giornalismo per ricoprire il ruolo di arcivescovo di Otranto: padre Francesco Neri, finora consigliere generale dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini, succede a monsignor Donato Negro che ha dato le dimissioni per raggiunti limiti di età. Il nuovo arcivescovo ha 64 anni, è nato a Catanzaro, è diventato frate nel 1990 ed è laureato in Giurisprudenza e in Teologia alla Gregoriana. La sua nomina si inserisce nella scia di altri cappuccini arcivescovi di Otranto lungo la storia dell'antichissima diocesi pugliese sul cui territorio si trova la cattedrale di Maria Santissima Annunziata e la basilica minore di Santa Caterina d'Alessandria a Galatina.

Padre Francesco Neri, il curriculum

Il Vaticano ha annunciato la sua nomina corredandola da un importante curriculum vitae. Neri ha infatti ricoperto i seguenti incarichi: Docente di Cristologia, Teologia Trinitaria e Antropologia Teologica (dal 1994); Maestro dello studentato teologico di Bari Santa Fara (1995-2006); Assistente della sezione diocesana dell’Unione Giuristi Cattolici (1998-2006); Vicario Provinciale della Provincia Cappuccina di Puglia (2003-2006); Ministro Provinciale della Provincia Cappuccina di Puglia e Presidente della CISM regionale pugliese (2006-2012); Membro del Consiglio presbiterale dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto (2007-2012); Vice-Preside della Facoltà Teologica Pugliese (2012-2018); Direttore dell’Istituto Teologico di Bari Santa Fara (2015-2017); Rettore del Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi a Roma (2017-2018).

Neri è stato inoltre membro della Commissione mista Conferenza Episcopale Pugliese-Vita Consacrata, Direttore della rivista Italia francescana della Conferenza Italiana dei Ministri Provinciali Cappuccini, e assistente locale dell’Ordine Francescano Secolare e della Gioventù francescana.

All’annuncio della nomina è stata manifestata enorme gioia e commozione dalla chiesa pugliese dove sono risuonati applausi e campane a festa in tutta la diocesi. Tra pochi mesi padre Neri s’insedierà a Otranto (contestualmente all’ordinazione episcopale che avverrà nella mattinata del prossimo 17 giugno nella cattedrale di Otranto.