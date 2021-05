Papa Francesco lancia l'allarme, la finanza aiuti a regolamentare il settore contro la speculazione

Città del Vaticano - Papa Francesco lancia l'allarme sul rischio altissimo di speculazioni e di bolle finanziarie che potrebbero scoppiare trascinandosi dietro tanti poveri. «La finanza sia uno strumento di servizio, strumento per servire le persone e per prenderci cura della casa comune! Siamo ancora in tempo per avviare un processo di cambiamento globale per mettere in pratica un'economia diversa, più giusta, inclusiva, sostenibile, che non lasci indietro nessuno» spiega nel videomessaggio diffuso attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa sul tema "Il mondo della finanza".

APPROFONDIMENTI L'INIZATIVA Recovery Fund deve servire a costruire una impact economy anche in... VATICANO Vaticano, largo agli investimenti etici: il Papa crea un comitato di... IL MESSAGGIO Papa Francesco al meeting Ambrosetti a Cernobbio: bisogna cambiare la... VATICANO Papa Francesco accelera sull'ambiente, serve un nuovo rapporto... CHIESA E DENARO Papa Francesco, la road map per una finanza senza speculazioni

Il messaggio racchiude temi a lui cari e illustrati non solo nella Laudato Si ma nella Evangeli Gaudium: Francesco invita così a pregare «perché i responsabili della finanza collaborino con i governi per regolamentare i mercati finanziari e proteggere i cittadini dai suoi pericoli».

«Mentre l'economia reale, quella che crea lavoro, è in crisi - quanta gente è senza lavoro! - i mercati finanziari non sono mai stati così ipertrofici come sono ora. Quanto è lontano il mondo della grande finanza dalla vita della maggior parte delle persone! La finanza, se non viene regolamentata, diventa pura speculazione animata da politiche monetarie. Questa situazione è insostenibile. È pericolosa. - ha ripetuto - Per evitare che i poveri tornino a pagarne le conseguenze, bisogna regolamentare in modo rigido la speculazione finanziaria».

© RIPRODUZIONE RISERVATA