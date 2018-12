Papa Francesco, Dio non dimentica chi a Natale è lontano dalla famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Papa Francesco all'Angelus ha rivolto un pensiero affettuoso a coloro che durante le feste di Natale dovranno accontentarsi di una festa senza i propri cari. Perchè lontani o gravemente ammalati o perchè non ci sono più. «Dopodomani sarà Natale e il mio pensiero va in particolare alle famiglie, che in questi giorni si ricongiungono: chi vive lontano dai genitori parte e torna a casa; i fratelli cercano di ritrovarsi. A Natale è bello e importante stare insieme in famiglia. Ma tante persone non hanno questa possibilità, per diversi motivi; e oggi vorrei rivolgermi in modo particolare a tutti coloro che sono lontani dalla loro famiglia e dalla loro terra. Cari fratelli e sorelle, il nostro Padre celeste non vi dimentica e non vi abbandona. Se siete cristiani, vi auguro di trovare nella Chiesa una vera famiglia, dove sperimentare il calore dell’amore fraterno. E a tutti dico: le porte della comunità cristiana sono aperte, Gesù nasce per tutti e dona a tutti l’amore di Dio».