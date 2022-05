In Vaticano tutto pronto per la kermesse mondiale sulla famiglia, giallo sulla presenza di famiglie arcobaleno

Città del Vaticano - Giallo sulla presenza di famiglie arcobaleno alla kermesse che si sta preparando in Vaticano. Dopo essere stato rimandato per via della pandemia, a Roma si terrà il decimo Incontro Mondiale delle Famiglie: dal 22 al 26 giugno in Vaticano Papa Francesco accoglierà i delegati delle conferenze episcopali, dei movimenti internazionali e delle associazioni familiari. Sabato pomeriggio verrà, inoltre, celebrata una grande messa in Piazza San Pietro dal Papa. Ancora però non si sa se ci saranno famiglia lgbt, come chiedevano da diverse parti tanti cattolici tra cui padre James Martin, il gesuita americano divenuto punto di riferimento dei cattolici gay. «Lo stile di Dio è la vicinanza, la misericordia e la tenerezza» aveva detto Papa Francesco a padre Martin che gli chiedeva di rispondere ad alcune domande che gli vengono poste dai cattolici Lgbt e dalle loro famiglie.

APPROFONDIMENTI VATICANO Frasi contro i gay, Papa Francesco rimuove il vescovo di Solsona... VATICANO Il cardinale africano guida la protesta: cattolici, opponetevi... LA CONTESTAZIONE Benedizioni vietate per le coppie gay, fioccano critiche al... CHIESA E SESSUALITÀ Gender, Papa Francesco contro la deriva queer: i bimbi devono...

«Il congresso, a differenza di quelli delle edizioni precedenti non avrà conferenze strutturate accademicamente con contenuti teologico-dottrinali ma sarà un momento di incontro, ascolto e confronto tra operatori della pastorale familiare e matrimoniale» hanno spiegato in Vaticano.

Il congresso della famiglia è costruito intorno a 5 conferenze principali su alcuni temi fondamentali. Il tema di ogni conferenza viene poi articolato in tre o quattro sotto-temi, nell'ambito di panel e tavole rotonde, che sviluppano ulteriori questioni pastorali prioritarie per le Chiese particolari. In tutto saranno 30 gli interventi, per un totale di 62 relatori, oltre a 13 moderatori delle sessioni. I relatori provengono da 17 Paesi diversi.

All'Incontro Mondiale delle Famiglie sono previsti circa duemila delegati, scelti dalle Conferenze episcopali, dai Sinodi delle Chiese orientali e dalle realtà ecclesiali internazionali. Le delegazioni saranno oltre 170 da 120 Paesi e saranno composte in larghissima parte da famiglie, che rappresentano i tre quarti dei delegati, assieme a sacerdoti e vescovi responsabili della pastorale familiare nelle Conferenze episcopali.