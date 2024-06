Un ex carabiniere e un ex chitarrista punk ordinati sacerdoti a Prato: la storia di Michele Di Stefano e Giulio Vannucci

Un ex carabiniere e un ex chitarrista punk cosa hanno in comune? Entrambi sono stati ordinati sacerdoti dal vescovo di Prato Giovanni Nerbini. Si tratta di don Michele Di Stefano, 39 anni e don Giulio Vannucci, 38 anni. A darne notizia è la stessa Diocesi pratese. «Il Signore non si è scelto manager o super uomini, ma persone semplici e sempre generose. Carissimi Giulio e Michele, vorremmo sempre sentire il popolo di Dio parlare di voi in questi termini: riconoscendovi non qualità superlative, ma lo zelo ed il fervore di chi anche nel poco mostra un entusiasmo contagioso, sollecitudine, slancio», l'augurio rivolto dal vescovo Nerbini ha rivolto ai due novelli sacerdoti ordinati questa mattina nella cattedrale di Prato.

Prete guru di TikTok abbandona i social: «Troppo successo può dare alla testa, preferisco ritirarmi»

Alla messa, concelebrata da circa settanta presbiteri, hanno partecipato in tantissimi, provenienti dalle realtà e dalle esperienze di fede frequentante dai due neo sacerdoti.