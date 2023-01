​Nancy Pelosi arruola un esorcista per “liberare” la casa dopo l'aggressione subita dal marito

A Montecitorio qualche volta in passato è capitato che qualche parlamentare italiano abbia esagerato chiedendo di far arrivare in loco un esorcista per placare gli animi. Frasi ad effetto che ovviamente non hanno avuto alcun seguito. Ma negli Stati Uniti Nancy Pelosi, la ex speaker della Camera, lo ha fatto davvero, dopo che un uomo armato di martello ha aggredito il marito Paul all'interno della loro casa di San Francisco. Preoccupatissima e angosciata, incapace di trovare spiegazioni razionali, la cattolica Pelosi – riferisce la stampa americana - avrebbe chiesto ad un sacerdote amico di eseguire un "esorcismo" nella sua abitazione. Il male potrebbe annidarsi ovunque e poi la preghiera per un fedele è l'arma più potente. La figlia della democratica californiana, Alexandra, ha riferito al New York Times che sua madre «si è sentita davvero in colpa» dopo l'aggressione.

VADE RETRO



L'editorialista del New York Times Maureen Dowd ha scritto in un articolo pubblicato lo scorso fine settimana di aver incontrato di recente la Pelosi e sua figlia, che le hanno raccontato che nella loro casa è stato eseguito un esorcismo.

Il fatto che abbiano cercato Nancy e poi abbiano colpito il marito a martellate lo scorso ottobre ha sconvolto particolarmente la leader democratica riferendosi all'aggressione subita da Paul Pelosi. «È una persona forte, atletica. È stata dura. Ci vorranno ancora tre o quattro mesi prima che torni alla normalità». Parlando di sua madre, Alexandra ha aggiunto: «Penso che questo abbia pesato molto sulla sua anima. Penso che si sia sentita davvero in colpa. Penso che questo l'abbia davvero distrutta. Durante il Giorno del Ringraziamento sono venuti dei sacerdoti che hanno cercato di fare un esorcismo in casa e hanno tenuto dei servizi di preghiera».



