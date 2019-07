Avviate le analisi sulle ossa, gli esperti diranno se sono di Emanuela Orlandi

Città del Vaticano - Terza puntata nel cimitero Teutonico del caso di Emanuela Orlandi per capire se è davvero stata sepolta in Vaticano come indicherebbe una fonte anonima alla famiglia della ragazzina scomparsa misteriosamente nel 1983.

Questa mattina, con grande puntualità, sono iniziate le operazioni al cimitero Teutonico - situato all'interno dello stato pontificio - per analizzare e determinare la datazione della montagna di ossa ritrovate nei due ossari dissigillati per ordine del tribunale del Papa. Come indicato nel decreto del Promotore di Giustizia, ora spetterà al professore Giovanni Arcudi, coadiuvato dal suo staff - alla presenza del perito di fiducia nominato dalla famiglia Orlandi – di procedere alla analisi morfologica dei reperti, anche di quelli più piccoli come i frammenti ossei.

L'analisi, hanno spiegato, sara' effettuata secondo i protocolli riconosciuti a livello internazionale, in particolare identificando gli elementi, nella struttura ossea, utili a diagnosticare la datazione dei reperti. Con questo ulteriore passaggio il Vaticano ha voluto manifestare alla famiglia e all'opinione pubblica di volere sgombrare il terreno da ogni dubbio e manifestare ancora una volta la propria vicinanza ai familiari.

