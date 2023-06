Nello spazio con SpaceX il satellite che diffonderà il messaggio del Papa sulla fratellanza. Come captare il testo

Viaggiando a bordo di un razzo Falcon 9 di Space X di Elon Musk è partito dalla base californiana di Vandenberg il satellite che trasporta il nanobook con le parole di speranza che Francesco pronunciò in piazza San Pietro il 27 marzo 2020, nell'ora più dura della pandemia di covid. Una volta in orbita, il Cubesat realizzato dal Politecnico di Torino trasmetterà alcuni dei messaggi di speranza del Pontefice, che potranno essere captati dai radioamatori di tutto il mondo.

A coordinare la missione Spei Satelles, su impulso del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, è l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con il Politecnico di Torino, i cui ricercatori e studenti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale hanno realizzato il CubeSat 3U.

La Missione Spei Satelles porta nello spazio un Nanobook realizzato dall’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La microscopica lastra di silicio riporta, in un spazio infinitesimale, il testo del libro Perché avete paura? Non avete ancora fede che raccoglie le riflessioni e le immagini del Papa durante i giorni terribili della pandemia. Lanciato nello spazio, il Nanobook vuole essere un segno di speranza posto in cielo, invisibile agli occhi, ma non al cuore di chi da quei momenti vuole ripartire con slancio verso un futuro di fraternità e condivisione.