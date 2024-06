Europee, i cattolici francesi sempre più euro-scettici si spostano a destra secondo un sondaggio

Gli elettori cattolici francesi tendono all'euroscetticismo. A pochi giorni dalle votazioni un sondaggio pubblicato dal giornale La Croix ha fatto emergere il crescente pessimismo dei fedeli d'Oltralpe nei confronti del progetto europeo. Il 42 per cento dei cattolici pensa, infatti, di votare per i partiti populisti di estrema destra o di destra come RN (Rassemblement National) o Reconquete!

La ricerca è stata fatta da Cevipof-Sciences Po.

Solo il 19 per cento pensa di votare per il candidato del partito presidenziale al potere RE (Renaissance), il 9 per cento per il candidato di centro-destra della LR (Les Republicains) e il 24 per cento per le liste di sinistra. Un risultato che tende a mostrare una chiara tendenza a destra rispetto alle elezioni europee del 2019.

Nel 2019 - secondo un sondaggio condotto il giorno dopo le elezioni- il 78 per cento dei cattolici praticanti francesi andò a votare evitando l'astensionismo. Di questi votanti il 37 per cento scelse il candidato principale del partito presidenziale, contro il 22,4 per cento di tutti i francesi. Tra i cattolici praticanti, LR ottenne il 22 per cento (rispetto all'8,5 per cento a livello nazionale) e la RN il 14 per cento (23 per cento per tutti i francesi).

La Croix ha messo in luce che gli elettori più giovani sono meno influenzati dalla seconda guerra mondiale e dall'emergere della costruzione dell'Europa, mentre per la generazione dei nonni prevale un progetto di riconciliazione tra i popoli, specialmente i francesi e i tedeschi.

ITALIA

In Italia i vescovi temono moltissimo l'astensionismo anche in considerazione dell'alto tasso di non votanti delle scorse elezioni. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, al termine dell'ultima riunione ha lanciato un appello ad andare alle urne e a non disertarle. Disse di andare a votare e fare attenzione alle fake news che circolano in rete. I vescovi italiani alla vigilia delle elezioni sembrano assai preoccupati dalla «disinformazione» che rischia di inquinare l'appuntamento elettorale e chiedono ai cattolici di tenere bene a mente il cammino prezioso finora fatto dall'Unione Europea, garantendo settant'anni di pace e prosperità ai 27 paesi, per un totale di 450 mila persone.

Dall'episcopato non mancano poi accenti agli impegni futuri europei, come il rilancio dell'Europa da realizzare con una integrazione sempre più piena: «un fisco europeo che sia il più possibile equo; una politica estera autorevole; a una difesa comune che permetta di esercitare la responsabilità internazionale; a un processo di allargamento ai Paesi che ancora non ne fanno parte, garanzia di una forza sempre più proporzionata all’unità».