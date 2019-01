Diocesi organizza corsi ai ragazzi per fare conoscere la Costituzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – In attesa che l’educazione civica torni ad essere materia obbligatoria nelle scuole, una diocesi siciliana ha aperto gratuitamente un corso per imparare a conoscere la Costituzione e per formare all’impegno sociale e politico tutti i ragazzi dai 16 anni in su senza distinzione e riserva. L'iniziativa è pensata in special modo per le nuove generazioni «chiamate a vivere sulla loro pelle i processi storico-culturali in evoluzione, perché se ne facciano responsabili protagonisti» spiegano alla curia di Caltagirone, che per il sesto anno, ha reso possibile il «progetto a formare la coscienza delle persone, la loro partecipazione attiva e per una cittadinanza responsabile». Il corso ha come obiettivo la conoscenza e l’approfondimento dei primi 12 articoli della Carta. I diritti inviolabili dell’uomo, i principi di uguaglianza e solidarietà, le idee di pluralismo e libertà sono le fondamenta del nostro Stato: un patrimonio che appartiene a tutti e che costituisce un presupposto intangibile del vivere sociale. Le lezioni si terranno ogni venerdì della settimana sempre dalle ore 18.30 alle 20.30. I relatori sono docenti di diritto costituzionale, ex parlamentari, sindacalisti, sacerdoti, professori di lettere.