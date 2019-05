Papa Francesco: «i farisei non erano ipocriti, contro l'antisemitismo bisogna usare bene le parole»

Ultimo aggiornamento: 10:44

Di fronte ad una crescente ondata di antisemitismo anche il corretto uso delle parole può servire per contenere la diffusione di falsi stereotipi. E' così che Papa Francesco stamattina, ricevendo gli accademici e gli studiosi che hanno partecipato ad un incontro alla università Gregoriana dedicato alla figura dei Farisei, ha spiegato che il termine "fariseo" oggi viene usato quasi come sinonimo di persona falsa. Ed è un errore da correggere.«Tra i cristiani e nella società secolare, in diverse lingue la parola fariseo spesso significa persona ipocrita o presuntuoso. Per molti ebrei, tuttavia, i Farisei sono i fondatori del giudaismo rabbinico e quindi i loro antenati spirituali» ha spiegato Papa Francesco, aggiungendo che «la storia dell’interpretazione ha favorito immagini negative dei Farisei, anche senza una base concreta nei resoconti evangelici. E spesso, nel corso del tempo, tale visione è stata attribuita dai cristiani agli ebrei in generale. Nel nostro mondo, tali stereotipi negativi sono diventati purtroppo molto comuni. Uno degli stereotipi più antichi e più dannosi è proprio quello di fariseo, specialmente se usato per mettere gli ebrei in una luce negativa«.Il convegno che si è svolto all'ateneo dei gesuiti in questi giorni ha messo in luce i recenti studi che riconoscono «che oggi sappiamo meno dei Farisei di quanto pensassero le generazioni precedenti. Siamo meno certi delle loro originie di molti dei loro insegnamenti e delle loro pratiche. Pertanto, la ricerca interdisciplinare su questioni letterarie e storiche riguardanti i Farisei affrontate da questo convegno aiuterà ad acquisire una visione più veritiera di questo gruppo religioso, contribuendo anche a combattere l’antisemitismo».