Coronavirus, Papa Francesco lancia l'allarme: violenze alle donne durante la quarantena

Città del Vaticano – Sulle spalle delle donne pesa tanto la fase di emergenza del coronavirus. Il Papa mette in dito nella piaga delle violenze domestiche che di questi tempi sono frequenti per tanti nuclei familiari disfunzionali, costretti ad una coabitazione forzata, spesso in appartamenti piccoli. Papa Francesco ne ha parlato dopo la recita del Regina Coeli, dalla biblioteca apostolica.

«Abbiamo sentito che le donne hanno dato ai discepoli l’annuncio della Risurrezione di Gesù. Oggi vorrei ricordare con voi quanto fanno molte donne, anche in questo tempo di emergenza sanitaria, per prendersi cura degli altri: donne medico, infermiere, agenti delle forze dell’ordine e delle carceri, impiegate dei negozi di beni di prima necessità..., e tante mamme e sorelle che si trovano chiuse in casa con tutta la famiglia, con bambini, anziani, disabili. A volte esse sono a rischio di subire violenza, per una convivenza di cui portano un peso troppo grande. Preghiamo per loro, che il Signore doni loro forza e che le nostre comunità possano sostenerle insieme alle loro famiglie. Che il Signore ci dia il coraggio delle donne di andare sempre avanti» ha affermato ili pontefice.

Poi ha ricordato tutti i paesi colpiti dal coronavirus alcuni con grandi numeri di contagiati e deceduti, «in special modo Italia, Usa, Francia, Spagna la lista e lunga. Prego per tutti loro. E non dimenticate che il Papa prega per voi e vi è vicino».

Francesco, prima della preghiera mariana, ha commentato la pagina del Vangelo che racconta che le donne, impaurite, abbandonarono in fretta il sepolcro di Gesù, che avevano trovato vuoto; ma Gesù stesso appare loro sulla via dicendo di non essere impaurite. : «Con queste parole, il Risorto affida alle donne un mandato missionario nei confronti degli Apostoli. Esse infatti hanno dato un ammirevole esempio di fedeltà, di dedizione e di amore a Cristo nel tempo della sua vita pubblica come durante la sua passione; ora sono premiate da Lui con questo gesto di attenzione e di predilezione».

Il tema delle violenze domestiche durante la quarantena è stato affrontato a livello nazionale ed internazionale. L'ultimo appello a fare attenzione a questo fenomeno è stato l'Onu alcuni giorni fa.

