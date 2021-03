Papa Francesco vede il mondo post Covid meno discriminatorio verso le donne (anche in curia)

Città del Vaticano – Il Covid ha reso tutto più difficile. Specie per le donne. E' sulle loro spalle che sta gravando il peso maggiore della recessione economica e della pandemia: Papa Francesco riflette su questo aspetto e sul modo in cui le donne – mamme e lavoratrici - possono essere aiutate ad essere collocate al centro delle politiche per la ricostruzione. Si intitola «Dio e il mondo che verrà» l'ultimo libro del pontefice, nato da una conversazione con Domenico Agasso, in cui spicca con forza anche la grande questione femminile.

«Stiamo provando tutti a rialzarci non possiamo tralasciare che la rinascita dell’umanità è cominciata dalla donna. Dalla Vergine Maria è nata la salvezza, ecco perché non c’è salvezza senza la donna. La Madonna, con la sua carne e il suo grembo, è fonte di vita» dice Francesco.

Il Papa sa bene che al centro dei dibattiti nazionali la questione femminile non è più eludibile e spezza una lancia per una maggiore inclusività di genere. «Le donne hanno urgente bisogno di essere aiutate nella gestione dei figli e non essere discriminate sul piano retributivo e professionale, o con la perdita del lavoro in quanto donne. Anzi. Sempre di più la loro presenza è preziosa al centro dei processi di rinnovamento sociale, politico, occupazionale, istituzionale. Se saremo bravi a metterle in queste condizioni positive, potranno dare un apporto determinante alla ricostruzione dell’economia e delle società che verranno, perché la donna fa il mondo bello e rende i contesti più inclusivi».

Il mondo post Covid non potrà che essere gender equity. «Stiamo provando tutti a rialzarci. Anche per questo ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’essere umano: da come ce ne prendiamo cura comprendiamo il nostro livello di umanità ed evoluzione. Quante volte il corpo femminile viene sacrificato sugli altari profani e vergognosi del consumismo, del marketing, del business, della pornografia».

Poi aggiunge nel libro edito da Piemme: «Se abbiamo a cuore il futuro, se desideriamo un domani rigoglioso, occorre dare il giusto spazio alla donna.»

Naturalmente Il Papa non manca di rilevare l'arretratezza del Vaticano e della Chiesa sul fronte della parità, basta pensare che ai posti chiave in curia non ci sono donne. Le nomine finora fatte riguardano ruoli di secondo piano, non ci sono prefette di dicasteri.

«La Chiesa ha ancora bisogno di capire meglio il ruolo delle donne al suo interno. Serve ancora uno sforzo grande. Il problema è a livello di partecipazione. Ma non è questione solo di incarichi e ruoli: non ci siamo resi pienamente conto di che cosa significa la donna nella Chiesa e ci limitiamo solo alla parte funzionale. Invece, il suo ruolo va molto al di là della funzionalità. È su questo che bisogna continuare a lavorare, anche e soprattutto sul piano culturale. (…) Le donne vanno pienamente associate ai processi decisionali, perché, quando possono trasmettere i loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace. Lo ribadisco: non si tratta solo di dare più funzioni, non è che tutto si risolve con una nomina. Bisogna integrare la figura, il pensiero e la logica delle donne come immagine tangibile della Chiesa. Occorre far emergere il genio femminile che si rispecchia nella Chiesa. Negli ambiti ecclesiastici non dovranno più essere “ospiti speciali”: la loro presenza è un diritto, non una “cortesia”. Non dovrà più essere una sorpresa o un’eccezione.»





