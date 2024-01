Sull'eredità di don Milani è guerra, la Fondazione fa ricorso perché rivuole tutte le carte del prete pacifista di Barbiana

Chissà cosa direbbe il grande prete di Barbiana che educava alla pace e al dialogo ad oltranza i suoi allievi di fronte alla guerra senza quartiere scoppiata sulle sue carte d'archivio. Una vicenda surreale e ingarbugliata che va avanti da parecchio ed è finita ovviamente in tribunale dove, anche lì, la fine non sembra ancora essere all'orizzonte.

La Fondazione don Milani, infatti, ha annunciato il ricorso contro la decisione del tribunale civile di Monza di rigettare la richiesta di avere il materiale di archivio di don Lorenzo Milani attualmente nelle mani degli eredi di Michele Gesualdi, uno dei fondatori dell'ente. La Fondazione pur avendo preso «atto della decisione del tribunale di Monza, ha già pronto il ricorso per far valere quelle che definisce “ legittime ragioni» spiega il presidente Agostino Burberi ribadendo che l'ente aveva chiesto la «reintegrazione del materiale archivistico attualmente in possesso agli eredi Gesualdi. È chiaro che ci saremmo aspettati un esito diverso, ma siamo convinti delle nostre ragioni e per questo motivo abbiamo già pronto il ricorso da presentare allo stesso tribunale di Monza.

Siamo ottimisti perchè il giudice ha respinto la nostra richiesta con una motivazione tutta procedurale, legata al fatto che l'azione di spossessamento fosse in atto da più di un anno. Per avere ragione ci vorrà più tempo, ma restiamo fiduciosi. Questa vicenda non è ancora finita».

Papa Francesco: «Don Milani educatore appassionato della Chiesa, talvolta precursore dei tempi»

Come è nato lo scontro sui documenti, le lettere e le fotografie del sacerdote toscano tanto caro a Papa Francesco e al mondo di sinistra? Il caso giudiziario era scoppiato intorno al materiale del prete di Barbiana che Michele Gesualdi, ex alunno di don Milani ed ex presidente della stessa Fondazione ora scomparso, aveva raccolto negli anni e che conservata a casa sua. La Fondazione vorrebbe tornare in possesso del materiale che ora detengono i figli di Gesualdi ma dal punto di vista giuridico fa fatica a provare la titolarità del materiale. Anzi, nella sentenza di Monza si cita un documento della Fondazione, datato 5 Maggio 2019, nel quale si riconosceva che gli eredi Gesualdi “hanno donato alla Fondazione don Milani un compendio di beni quasi tutti materiali didattici utilizzati negli anni Sessanta dalla Scuola di Barbiana che erano stati di proprietà di Michele e da loro ereditati». In pratica la Fondazione stessa, con questo documento, riconosceva che l’archivio era nella disponibilità della famiglia Gesualdi, accettando la donazione.

Papa Bergoglio e il mea culpa per i preti comunisti don Milani e Mazzolari: domani il viaggio-simbolo

Nel frattempo si incrociano accuse e contro accuse tra gli eredi e la Fondazione di aver innescato la causa civile proprio nel centenario della nascita di don Milani. Una guerra fratricida che di certo non fa onore al messaggio del priore di Barbiana. don Lorenzo Milani è stato un professore, uno scrittore, un intellettuale molto stimato e, all'epoca, anche contrastato dalle autorità ecclesiastiche. La sua esperienza pastorale più intensa ruota attorno ai bambini poveri, figli di braccianti e contadini, nella disagiata e isolata scuola di Barbiana, allestita nella canonica della chiesa di Sant'Andrea.

I suoi scritti (per esempio Lettera a una professoressa) innescarono aspre polemiche, coinvolgendo la Chiesa cattolica, gli intellettuali e politici dell'epoca; Milani fu un sostenitore dell'obiezione di coscienza opposta al servizio militare maschile (all'epoca obbligatorio in Italia) e fu anche processato per apologia di reato. In primo grado venne assolto "perché il fatto non costituisce reato", mentre in appello morì prima che si giungesse a sentenza.Il suo libro Esperienze Pastorali fu oggetto di un decreto del Sant'Uffizio del 1958 contenente la proibizione di stampa e di diffusione e, solo nel 2014, dopo 56 anni, la ristampa del libro non ha più avuto proibizione da parte della Chiesa. Don Milani per il suo spirito libero e la sua coerenza morale divenne un simbolo del Sessantotto italiano.